La Mesa del Congrés rebutja retirar la llei d’amnistia i el PP acusa Armengol de saltar-se el reglament

La Mesa del Congrés (en la qual el PSOE i els seus socis tenen majoria) ha rebutjat, este dimarts, la petició del Senat (en què el PP disposa de majoria absoluta) de retirar i anul·lar la tramitació de la llei d’amnistia. La decisió ha molestat els populars, que consideren que Francina Armengol, presidenta de la Mesa, hauria d’haver evacuat eixa decisió al Ple i no hauria d’haver-la sotmés a la votació en eixe òrgan rector, compost per nou persones (esta legislatura: tres socialistes, dos de Sumar i quatre del PP). No obstant això, Armengol ho ha fet després de seguir la indicació dels lletrats de la cambra baixa, que han secundat tant la manera de conducta en la tramitació de la llei d’amnistia com que l’assumpte es resolga en la reunió de la Mesa d’esta setmana.

El xoc institucional plantejat des del Senat (i amb el suport dels lletrats d’eixa cambra) es deu al fet que consideren que la tramitació de l’amnistia no s’ha fet bé, perquè amaga una reforma de la Constitució. Eixa observació no és compartida pels experts jurídics del Congrés. Estos argumenten que el Congrés ha actuat “en l’exercici constitucional i reglamentari de les seues atribucions”, i, després d’analitzar el requeriment del Senat, van proposar a la Mesa que el desestimara per “improcedent”. “La funció de controlar com ha aplicat el seu reglament el Congrés correspon, si és el cas, al Tribunal Constitucional [TC]; sense que el Senat puga assumir funcions de fiscalització d’altres òrgans constitucionals”, subratllen els lletrats.

El PP no confirma que vaja a acudir al TC en este moment del procés per a plantejar este presumpte conflicte de competències. Els conservadors tenen temps per a decidir-ho: quatre setmanes després de rebre oficialment la negativa d’Armengol.

Sí que acudiran al Constitucional quan la norma estiga aprovada totalment, d’ací a unes setmanes, després de les nombroses compareixences que els conservadors han organitzat al Senat per a intentar enviar el missatge a la ciutadania que el rebuig a l’amnistia no és només cosa d’ells, sinó també d’altres sectors socials.

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresident de la Mesa, per part del PSOE, ha demanat als populars que tornen “a l’orde constitucional” i, si estan tan segurs que no és correcte el procediment, acudisquen com més prompte millor al Constitucional. Segons Rodríguez Gómez de Celis no ho faran, perquè saben que la seua protesta no té sentit. “El Partit Popular ara es convertix en un partit antisistema. És capaç de trencar totes les lleialtats institucionals”, ha reiterat.

Suscríbete para seguir leyendo