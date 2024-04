Manolo Mata se suma a la carrera del PSPV per a ser eurodiputat

L’exsíndic del PSPV a les Corts, Manolo Mata, se suma a la carrera per a ser eurodiputat. El també exvicesecretari general dels socialistes valencians ha sigut proposat per Izquierda Socialista per a anar en les llistes del PSOE a les eleccions europees del 9 de juny al costat del diputat autonòmic Michel Montaner, i d’Andrés Perelló, exalcalde de Buñol.

El PSPV està celebrant, estos dies, assemblees en les agrupacions locals per a proposar noms a Ferraz, que serà qui tinga l’última paraula. Així i tot, el procés va pujant de temperatura amb les candidatures que es van coneixent. Mata competirà en esta carrera amb, entre altres, l’exvicealcaldessa de València, Sandra Gómez, que també ha confirmat el seu pas avant per a fer el salt a Brussel·les.

Mata, històric del PSPV, ha sigut un habitual en les travesses per a ser eurodiputat i apunta a ser un rival de pes per a Gómez. A més, coneix l’ecosistema comunitari, ja que va treballar com a assessor a Brussel·les fa diverses dècades.

La federació valenciana del PSOE confia a aconseguir almenys dos llocs d’eixida en les llistes definitives que configure Ferraz, que, en ser circumscripció única, haurà de fer equilibris per a acontentar a tots. Ara mateix, la previsió és que els 15 primers llocs asseguren un escó, per la qual cosa dos sembla la quota màxima que podran amarrar els socialistes valencians en el repartiment.

Suscríbete para seguir leyendo