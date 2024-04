Aena anuncia l’ampliació dels aeroports de Manises i l’Altet

Sí que s’escometran “expansions” en els aeroports de València i d’Alacant. Així ho ha anunciat el president d’Aena, Maurici Lucena, en la Junta d’Accionistes de la companyia de l’exercici 2023 que ha tingut lloc este mateix matí, durant la qual ha confirmat que s’ampliaran estes infraestructures estratègiques.

Lucena ha detallat que esta ampliació tindrà lloc a partir de l’any 2027 i les inversions aniran destinades a l’ampliació dels aeròdroms de Manises i l’Altet. Segons ha pogut saber este diari, estes expansions quedaran reflectides en el pròxim document de regulació aeroportuària (DORA).

Amb este compromís, Aena dona resposta a una de les reivindicacions estrela dels governs autonòmics valencians; l’últim, el del Consell de Carlos Mazón, que, com va publicar este diari, va encarregar l’elaboració d’un estudi d’impacte i necessitat de la segona pista de l’aeroport d’Alacant-Elx i de l’ampliació del de València.

Transports ja s’hi va mostrar favorable

El Ministeri de Transports va llançar un comunicat a principis d’este mes en què s’anunciava que s’estaven analitzant les necessitats dels aeroports valencià i alacantí per a planificar les inversions que necessiten en el futur.

Això sí, l’àrea que dirigix Óscar Puente va deixar clar que esta aposta per a desenvolupar les instal·lacions de Manises no es plasmaria abans de 2027, com així ho han indicat des d’Aena, moment en el qual entraria en vigor el nou document de regulació aeroportuària (DORA), que estarà en vigor fins a 2031.

Precisament en la seua intervenció, Lucena ha agraït el suport del Govern d’Espanya i del Ministeri de Transports als projectes d’ampliació de capacitat dels aeroports espanyols, que expandixen la connectivitat aèria i enfortixen el turisme i impulsen el creixement econòmic.

Les “expansions”, com les ha denominades el president d’Aena, afecten no només València i Alacant-Elx, sinó que també s’expandiran Màlaga, Eivissa, Menorca, Bilbao i Santander.

