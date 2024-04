Gómez confirma la seua intenció de ser eurodiputada i Mata se suma a la carrera

El Comité Federal del PSOE vota d’ací a menys de deu dies (27 d’abril) les llistes per a les eleccions europees del 9 de juny, i, a mesura que arriba el dia en qüestió es van aclarint les travesses dels aspirants valencians en la carrera per fer el salt a la UE. Encara que l’última paraula la tindrà Ferraz (és a dir, Pedro Sánchez), les agrupacions del PSPV elegixen estos dies els seus candidats amb l’esperança de ser escoltats per la direcció nacional del partit.

Este dimecres van arribar els primers passos avant. L’exvicealcaldessa de València, Sandra Gómez, va confirmar la seua intenció de proposar-se per a ser la representant dels socialistes valencians al Parlament Europeu. El seu nom havia sonat amb força des de la renúncia d’Inmaculada Rodríguez Piñero a repetir com a eurodiputada de cara a la pròxima legislatura i pocs en el PSPV qüestionen que compta amb el beneplàcit de Diana Morant, encara que esta no s’ha verbalitzat encara. Rodríguez Piñero va ocupar el número cinc de la llista del PSOE en 2019.

Poc després de l’anunci de Gómez se sumava a la carrera l’exsecretari general del PSPV i exsíndic socialista a les Corts, Manolo Mata. El seu nom no ix d’agrupacions locals sinó que va ser proposat per Esquerra Socialista, una organització que va jugar un paper clau en favor de Sánchez durant les primàries que van enfrontar-lo a Susana Díaz, al costat dels del diputat autonòmic Michel Montaner i Andrés Perelló, exalcalde de Buñol.

Així mateix, hi ha altres noms que encara es mouen per davall del radar i que podrien acabar fent el pas avant. Un dels que sona amb més força és el de Joan Calabuig, un altre històric del socialisme valencià, com Mata, i que coneix els secrets comunitaris, ja que va ser eurodiputat entre 2004 i 2008.

Altres assemblees que s’han anat celebrant a la Comunitat Valenciana han fet també les seues apostes estos dies. És el cas de la d’Elx, que este dimarts donava el seu suport a Doménech Ruiz Devesa com el seu candidat. Actual eurodiputat, és membre de la nova executiva de Morant i exassessor de Josep Borrell, per la qual cosa la seua proposta apareix com una de les més sòlides per a acabar a Brussel·les.

Sense quotes territorials

Siga com siga la decisió final de Sánchez, des del PSPV lleven ferro a l’assumpte i remarquen que, en este procés de confecció de llistes, les quotes territorials no tenen massa pes específic. És una manera de dir que els noms que puguen elevar-se des de les direccions provincials del PSPV a Ferraz (estos no passen per l’executiva autonòmica) no tenen per què competir entre ells a la recerca d’un lloc d’eixida en la llista. Pot haver-n’hi diversos o no cap, tot dependrà del líder.

Les mateixes fonts afigen que els equilibris es busquen en clau interna de Ferraz, per la qual cosa podrien ser compatibles diversos aspirants valencians. Una cosa així va succeir en 2014, quan l’aposta de Rodríguez Piñero va nàixer de Moncloa. Amb tot, el previsible és que Sánchez consulte amb Morant el perfil a elevar als llocs d’eixida, que, per a estos comicis, s’entén que són entorn de la quinzena.

Gómez podria encaixar com a candidata a incloure en eixa part alta, ja que, a més de comptar amb eixe suposat aval de Morant, fonts socialistes indiquen que el seu perfil agrada a Ferraz. Advocada de formació, és vista com un “perfil tècnic” necessari per a manejar-se entre la burocràcia europea.

L’aspirant va informar este dimecres a l’executiva local de les seues intencions, les quals també ha traslladat a la mateixa Morant, davant de qui ha defés les seues aptituds per al càrrec.

Recuperar l’“orgull d’una València europea”

En declaracions als mitjans després d’eixa cita interna, Gómez ha confirmat les seues intencions i ha aprofitat per a fer valdre els projectes iniciats a València durant la seua etapa de vicealcaldessa amb el suport de les polítiques europees. Així, ha assegurat sentir “pena i pesar” de tindre “un ajuntament negacionista” que està convertint València en una ciutat “antieuropea”.

“Faig este pas perquè crec que puc ajudar en eixa visió, representant la C. Valenciana si finalment rep el suport dels meus companys i del PSOE, que és qui configura la llista. Però vull manifestar la meua disposició a fer este pas”, ha dit, sense confirmar expressament si compta amb l’aval de Morant. “És una decisió personal”, ha assenyalat. No obstant això, ha assenyalat que “òbviament no seria ací si no comptara amb el suport i l’afecte de diferents direccions polítiques”.

