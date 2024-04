Proposen una plaça en la zona més degradada de la Saïdia

La idea està en fase embrionària, però els veïns volen que comence a ressonar en el barri. L’Associació Veïnal de la Saidïa va plantejar ahir al regidor d’Urbanisme, Juan Giner, la possibilitat de desenvolupar una plaça diàfana i oberta a tota la ciutadania en el tram més degradat del camí de Moncada, 150 metres de traçat però uns 15.000 metres de superfície entre cases ocupades, habitatges semiderrocats i un solar programat per a la construcció d’un centre escolar que mai arriba.

Cal recordar que, al gener, un d’estos habitatges va patir un incendi sense els seus ocupants dins, i llavors els veïns ja van denunciar la situació de la zona, no tant per la convivència amb les persones vulnerables que allí residixen, sinó per l’abandó institucional al qual s’han vist abocats durant quatre dècades. Hi ha parcel·les que no es netegen i les rates pugen a les cuines per les canonades. A més, més centrats en la mobilitat, els veïns van explicar a este periòdic que el tram del camí de Moncada es va tallar amb una conversió en zona de vianants que va acabar aïllant-lo encara més.

D’esta manera, la pastilla de terreny sense desenvolupar és un dels “taps urbanístics” sobre els quals es va parlar en la reunió entre els veïns i el regidor. En concret, segons van explicar després fonts municipals, la reunió va servir per a analitzar la possibilitat de delimitar una unitat d’execució en l’entorn dels solars existents als carrers Marie Curie, Just Ramírez, Canoner i avinguda de Portugal, que establisca les possibilitats de dotacions públiques per al barri, de manera que es continua amb el treball iniciat el mes de març passat quan es va aprovar una moció presentada pel PSOE en la Comissió d’Urbanisme.

També es va parlar en la reunió d’altres dos punts del barri per resoldre urbanísticament i va sobrevolar la necessitat de crear una unitat d’execució integral que actualitze el PGOU sobre este barri concret de tal manera que s’entre al detall en totes les necessitats de la Saïdia. Seria la manera de desemborsar zones, organitzar les seues deficiències urbanístiques, planejar millor esta porció de València.

Mentres es concreta el pla per al barri, si és que finalment es fa, veïns i Ajuntament centren la mirada en esta zona planificada com a sòl dotacional amb zones verdes, la qual “ha estat oblidada durant molts anys per l’equip de govern”, insistixen fonts municipals.

Com a proposta preliminar hi hauria l’esmentada plaça oberta a tot el veïnat, una cosa necessària en un barri sense un punt de trobada clar. Tot el que hi ha són zones verdes tancades, quasi emmurallades. Per això es va treballar el projecte de plaça en un taller veïnal —no massa nombrós, però sí aproximat en sentir general— i va tindre un bon acolliment entre tots els assistents. Falta que l’Ajuntament els “compre” la proposta.

