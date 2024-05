L’Ajuntament de València pressiona Transports per a reprendre el túnel de Serreria i el Govern central busca lloc en l’agenda

L’Ajuntament de València manté la pressió sobre el Ministeri de Transports per a reprendre la negociació que permetrà desbloquejar la prolongació del túnel de Serreria, infraestructura necessària per a completar el soterrament de les vies del tren del front marítim i impulsar el desenvolupament urbanístic dels sectors del Grau i Moreres i la seua connexió amb l’Albereda i l’avinguda de França.

El regidor de Grans Projectes, i persona de confiança de l’alcaldessa, M. José Catalá, ha tornat a enviar, este mateix matí, un nou correu electrònic a la secretària general de Transports Terrestres del Ministeri de Transports, Marta Serrano, en què l’insta a fixar data per a una reunió. “Li reitere la sol·licitud de cita, esta vegada ja amb caràcter urgent, en haver transcorregut un mes des de la primera sol·licitud a l’actual secretària general de Transport i més de sis des del primer contacte amb el llavors director general de Planificació i Avaluació de la Xarxa Ferroviària per a tractar la prolongació del túnel de Serreria”.

Fonts del ministeri de Puente han informat que es programarà la reunió amb l’equip de Catalá, però que es farà “com es fa amb totes les que arriben”. La postura de l’actual ministre de Transports, Óscar Puente, en relació amb la prolongació del túnel de Serreria que reclama l’alcaldessa és que es tracta d’una operació urbanística, una infraestructura no necessària per a la funcionalitat ferroviària, motiu pel qual el finançament correspondria a la ciutat.

Olano es posa a la disposició del Ministeri per a “reprendre els contactes tècnics” i “culminar com més prompte millor l’estudi informatiu, iniciar la redacció del projecte sobre la base de l’alternativa 3 i determinar els termes del cofinançament d’este entre el Ministeri de Transports, la Generalitat i l’Ajuntament”.

Es tracta del tercer correu electrònic en mes i mig que el regidor de Grans Projectes remet a la responsable ministerial, que el ministre mateix, Óscar Puente, va assenyalar com a interlocutora amb l’Ajuntament per a abordar la infraestructura de Serreria.

El regidor només ha rebut justificant de recepció de manera immediata del primer enviament, en el qual el departament de Serrano, que va ser gerent de l’EMT amb l’anterior govern del Rialto, va respondre amb un breu “prenem nota de la seua petició, i l’atendrem al més prompte possible”.

La construcció en els anys 90 del túnel ferroviari que creua el front marítim va quedar incompleta. Es tracta de tot just dos quilòmetres de vies, però el cost de la infraestructura és elevat i el Ministeri de Transports, com ha informat este diari, no està disposat a assumir el gros de la inversió com proposa l’Ajuntament de València i en línia amb el conveni de finançament del canal d’accés del Parc Central, una operació ferroviària i urbanística, en què les administracions locals assumixen la mitat, a parts iguals, del cost (més de 500 milions d’euros), i el Govern, l’altre 50 %.

Suscríbete para seguir leyendo