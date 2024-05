Cheste organitzarà el campionat de Superbike en juny

Les converses mantingudes entre la Reial Federació Motociclista Espanyola (RFME) i la Direcció General d’Esports de la Generalitat Valenciana han permés desembossar l’“error administratiu” que, segons la Federació de Motociclisme de la C. Valenciana (FMCV), posava en dubte la disputa de la cita del Campionat d’Espanya de Superbike (ESBK) a Cheste els pròxims dies 1 i 2 de juny. Ahir, en un comunicat, l’RFEM va anunciar que “el més positiu per al motociclisme i el nostre ESBK és que la prova de l’1-2 de juny siga organitzada per l’FMCV”. “Una vegada acceptat este acord per l’FMCV i després de l’aprovació urgent de canvi d’organitzador per la Comissió Delegada, esta prova es farà en les mateixes dates previstes i en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste”, conclou el comunicat.

Davant de la sol·licitud realitzada per l’FMCV d’assumir l’organització en virtut del conveni amb el Circuit, i el retard en el pronunciament de la Comissió Delegada de la Reial Federació Motociclista Espanyola, ha sigut la Direcció General d’Esports la que ha aconseguit desbloquejar per fi la situació actual per a evitar provocar més problemes al gran nombre de pilots i equips que ja tenien fetes reserves d’allotjament per a formar part d’esta cita del motor prevista per als primers dies d’este mes de juny.

