Veuen “excloent” el pla d’ocupació de Xàbia per exigir per a totes les places permís de conduir

Possibles beneficiaris del pla d’ocupació social de Xàbia, un programa d’inserció laboral i d’ajuda a les famílies més vulnerables que es convoca anualment en el municipi, s’han posat en contacte amb este diari i han traslladat el malestar per no poder presentar-s’hi. Afirmen que s’han canviat les bases respecte a altres anys i que el pla social que ha de dissoldre barreres i facilitar un contracte inclou un requisit “excloent”.

Precisen que, mentres que en les anteriors convocatòries no s’exigia el permís de conduir per als llocs de peó, ara es demana per a les 42 places que s’oferixen (huit oficials, setze peons, quatre operaris de neteja i catorze conserges, vigilants o controladors d’espais públics). El termini per a presentar les sol·licituds va començar el passat 29 d’abril.

Els possibles beneficiaris que no podran presentar-s’hi per no tindre permís de conduir insistixen que solen ser les persones més vulnerables les que no s’han pogut pagar l’autoescola i els tràmits per a traure’s el permís de cotxe. Advertixen que este requisit va en contra de la naturalesa d’un pla social que promou la inclusió laboral dels beneficiaris. També assenyalen que hi ha veïns que han arribat d’altres països que no han pogut encara convalidar a Espanya el carnet de cotxe.

Un terme municipal molt extens

Este diari ha preguntat a l’Ajuntament per este canvi de criteri. La resposta és que el terme municipal és molt extens i estos treballadors faran “multitud de tasques”. El consistori considera que els operaris de les brigades del pla d’ocupació social no poden dependre dels empleats municipals per a desplaçar-se als diferents punts a on fan el seu treball.

