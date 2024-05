La Volta a Peu es queda a casa

La Volta a Peu a València és diferent de qualsevol altra carrera de València la Ciutat del Running, i ho va tornar a demostrar ahir en un solejat matí de diumenge de maig omplint el passeig de l’Albereda i els 6,2 km de clàssic recorregut per la ronda interior de la capital del Túria amb una marea humana d’allò més familiar amb més de 7.500 persones. Va ser una edició històrica, la número 68 i la que celebra els cent anys d’una carrera pionera que va organitzar per primera vegada El Mercantil Valenciano fa un segle. Cent anys de vida que després de diverses interrupcions va reprendre a l’inici de la dècada dels 80 l’SD Correcaminos amb el suport de l’Ajuntament de València ja de manera ininterrompuda fins hui. Durant anys va ser la prova amb màxima participació a la ciutat, fins que el creixement a escala internacional de la Marató i Mitja Marató València Trinidad Alfonso Zurich ha acabat superant-la, però no ha pogut acabar amb el seu caràcter familiar. Entre els milers de participants que ahir van prendre l’eixida i van travessar la meta del passeig de l’Albereda hi havia persones totes les edats, avis amb nets, pares, mares, oncles, grups d’amics i fins i tot mascotes, que van fer del matí una gran festa runner, encara que no van faltar tampoc centenars de participants que opten per fer-la caminant o amb la cada vegada més popular marxa nòrdica.

María Ureña y Nacho Giménez, los ganadores.

L’ambient familiar i no competitiu és el que prima en la Volta a Peu a València, encara que uns pocs decidixen mesurar-se i optar a la victòria en les dos categories absolutes: homes i dones. En este sentit, el triomf va quedar a casa, ja que els dos més ràpids van ser dos atletes del club d’atletisme del Cárnicas Serrano, els valencians Nacho Giménez i María Ureña. El de Tuéjar va ser el primer a travessar la meta amb un temps de 18.22, i la xativina amb 21.57. Van completar el podi masculí Joshua García (18.58) i Xevi Lluch (19.03) i el femení Bárbara Moragues (22.25) i Alba López (22.40).

El Cárnicas Serrano tuvo una gran representación.

