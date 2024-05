Carbonell anuncia més radars de velocitat a la ciutat de València

El regidor de Mobilitat i Policia Local de València, Jesús Carbonell, ha anunciat la col·locació de nous radars de velocitat en diferents punts de la ciutat especialment conflictius en este sentit. L’anunci coincidix amb l’atropellament d’un xiquet de set anys per part d’un vehicle que després va fugir del lloc i que està sent buscat intensament per la Policia. Eixe atropellament es va produir a la Ronda Nord, en un lloc on els vehicles, en condicions normals, ja circulen a més velocitat de l’autoritzada.

Un aparell, diversos calaixos

En concret, Carbonell ha anunciat la licitació, ja en marxa, per a l’adquisició d’un radar i diversos calaixos que es col·locaran en eixos punts més problemàtics, de manera que l’aparell vaja girant aleatòriament per estos. “Som conscients que hi ha determinats trams en els quals determinats conductors, incívics, dit siga de pas, incomplixen la normativa i per descomptat està en el nostre ànim posar fi a això”, ha relatat el regidor.

Radar de velocitat col·locat a l’avinguda del Cid / Levante-EMV

En l’actualitat, ja hi ha dos radars de velocitat que es mouen per quatre calaixos col·locats en espais com l’avinguda del Cid o Pius XII.

“No tinc cap dubte que al final localitzarem els infractors, que a més han comés un delicte dels més reprovables, l’omissió del deure de socors”

Sobre la investigació de l’atropellament, el regidor ha assegurat que “s’està avançant” i “no tinc cap dubte que al final localitzarem els infractors, que a més han comés un delicte dels més reprovables, l’omissió del deure de socors. Com a ésser humà, això em sembla quasi el pitjor”.

Suscríbete para seguir leyendo