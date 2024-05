El joc de les fotos del Cabanyal té premi de 100 euros

L’Associació de Veïns del Cabanyal ha posat en marxa una nova iniciativa per a promocionar el barri. Es tracta d’un concurs que posa a prova i premia amb cent euros el coneixement del conjunt històric protegit. El joc mostra 15 fotografies de detalls d’edificis de l’antic barri mariner que els participants hauran de situar. Els participants que localitzen els 15 detalls fotografiats en el conjunt històric tindran premi. En les imatges es veuen detalls de façanes històriques i xicotets detalls del patrimoni d’este barri que, durant anys, es va oposar al projecte de la prolongació de Blasco Ibáñez que partia en dos en barri i suposava l’enderrocament de centenars d’habitatges i que ha sigut substituït per un nou pla de rehabilitació sense enderrocaments.

Es tracta d’un esdeveniment dissenyat per l’Associació de Veïns del Cabanyal “per a desafiar les habilitats d’observació dels participants que et portaran a explorar el teu barri com mai abans”, indica el col·lectiu veïnal.

Per a participar-hi, cal descarregar en el mòbil o recollir en l’Associació de Veïns del Cabanyal i en els centres culturals del carrer Reina o l’Escorxador les fotos i les instruccions en paper. La data límit per a presentar la solució és el dilluns 24 de juny. Hi haurà un únic premi de 100 euros que se sortejarà entre els encertants de les 15 imatges. A més, el premi inclou un val de consum en comerços del barri.

Fins al 24 de juny

El joc de les fotos del Cabanyal arriba després de la celebració del Festival Cabanyal Íntim, que s’ha celebrat del 16 al 19 de maig en l’antic barri mariner, i on s’han llançat altres iniciatives singulars com el gelat de llima del Cabanyal “Caba Nyam”. El projecte artístic del gelat formava part d’este festival urbà que se celebra en cases i espais singulars del Cabanyal-Canyamelar amb la finalitat de donar a conéixer el ric i singular patrimoni d’este barri, que es va salvar dels plans d’enderrocament de l’anterior pla de la prolongació de Blasco Ibáñez.

El barri afronta ara altres reptes, especialment, l’encariment de l’habitatge, la proliferació d’apartaments turístics, al fil dels plans de rehabilitació i la regeneració urbana.

