L’incendi de Xàbia que va destruir 34 cotxes fins i tot va fondre el formigó

Els amos dels 34 cotxes calcinats o danyats per l’incendi de dissabte passat en un aparcament públic del port pesquer de Xàbia els han anat retirant en els últims dies. Hi han acudit les grues de les assegurances i s’han emportat les pasterades carbonitzades. Ja només queden dos vehicles. I són ferralla negra. Mentres, operaris del port han netejat el greixum i el pols rovellós.

Els dos últims cotxes calcinats que queden per retirar de l’aparcament / A. P. F.

Ara que no hi són els cotxes, s’observa un altre efecte del virulent incendi. La temperatura de les flames va ser tan alta que fins i tot van fondre el ferm, el formigó d’este aparcament. El foc va liquar parts del paviment. En la part central, on l’incendi va devorar els cotxes i els va destruir totalment, el formigó ha quedat molt deteriorat.

L’origen, una caixa de coets

Mentres, la Guàrdia Civil seguix avant amb la investigació. De l’origen del foc no sembla haver-hi ja dubte. Es va disparar pirotècnia. Una caixa de coets va acabar davall d’un cotxe. Els treballadors de La Cantina, el bar del port pesquer, es van adonar que de davall d’un vehicle eixia fum. Van descobrir que hi havia una caixa de pirotècnia que s’estava cremant. La van apagar amb l’extintor. Però el foc ja havia pres en eixe primer cotxe. Es va desencadenar un devastador incendi que va acabar destruint 17 cotxes i danyant 17 més (entre estos últims també n’hi ha uns quants que es declararan sinistre total). Els danys del foc rondarien els 800.000 euros.

PI STUDIO

La pirotècnia no la van disparar els convidats a una boda que va tindre lloc a l’església del port. Diversos d’estos convidats van perdre el cotxe en l’incendi. L’haurien llançada participants en una altra celebració.

La ferralla carbonitzada a la qual va quedar reduït un dels cotxes / A. P. F.

