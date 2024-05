Esta serà la nova manera de pagar la ITV valenciana

Des de fa mesos, la situació de la ITV a la Comunitat Valenciana és un dels grans problemes per a la ciutadania. La gran dificultat per a trobar un lloc disponible en la plataforma de la societat pública —Sitval— i poder passar la inspecció s’ha convertit en una constant a causa de l’alta demanda. Un context complicat davant del qual la Conselleria d’Indústria ha optat per posar en marxa diverses mesures amb la finalitat d’agilitzar i millorar el servici; l’última d’estes es tracta d’una acció que afectarà totes aquelles persones que hagen de passar esta ITV.

En concret, esta decisió té a veure amb el pagament de les taxes de la ITV que qualsevol ciutadà ha d’abonar quan passa la revisió. Segons va explicar ahir la consellera d’Indústria, Nuria Montes, es posarà en marxa una “obligació de pagament previ”. O, cosa que és el mateix, que el cost de passar la ITV s’haurà de pagar des del mateix moment en el qual l’usuari tria la data i l’hora en la qual acudirà a este servici.

Cotxes en cua per a passar la ITV a Vara de Quart / Miguel Ángel Montesinos

“En el moment en el qual tu reserves amb la teua matricula, hauràs de fer el pagament” a través d’una passarel·la de pagament que “permetrà bizum, paypal o targeta de crèdit”, va anunciar Montes. Tot, va afegir la dirigent, perquè eixos “pirates que reserven cites i fan negoci ho tinguen més difícil”.

Noves mesures anunciades

Encara que es desconeix el moment exacte en el qual este nou mecanisme entrarà en vigor a la Comunitat, la consellera va assenyalar ahir que la intenció és posar-lo en marxa en “esta primera fase” d’accions, entre les quals també s’ha anunciat que es podrà passar la ITV sense cita prèvia en línies específiques dins de les estacions. A més, Indústria també reforçarà el personal dels centres amb 340 treballadors —90 fixos i 250 temporals—, a més de doblar els empleats en el servici d’atenció telefònica de cita prèvia —fins als 25 en total— i de posar en marxa un nou sistema web per a la ITV valenciana.

