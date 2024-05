Compromís planteja una agència europea contra el canvi climàtic a Alacant

Compromís acudix a les eleccions europees en la candidatura de Sumar, però amb programa polític propi, específic per a la Comunitat Valenciana, territori en el qual els valencianistes són els que coordinaran la campanya d’este espai polític. L’objectiu dels valencianistes és aconseguir un eurodiputat, en concret, Vicent Marzà, número tres de la llista estatal, per a assolir, entre altres mesures, un impuls al corredor mediterrani, un fre a les polítiques de PP i Vox en el Consell, aconseguir la “plena oficialitat del valencià” i fins i tot instal·lar una agència europea a Alacant.

Són algunes de les propostes en clau valenciana que ha presentat Compromís este divendres. Sota el lema “Plantem cara”, Marzà ha explicat que el programa està dividit en tres eixos: precisament el de “plantar cara” a l’aliança de PP i Vox, tant a la Comunitat Valenciana com en altres governs; la defensa dels interessos valencians (amb 12 àmbits amb 10 propostes en cadascun) i la projecció per a “canviar Europa” amb una “nova Europa amb més drets”.

Així, entre les mesures assenyalades per l’aspirant a representar Compromís en l’Europarlament, ha plantejat la posada en marxa d’una Agència Europea per a l’Adaptació del Canvi Climàtic a Alacant on, ha recordat, ja està l’Euipo (l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea) que és “la més rendible” de totes les institucions. Marzà ha situat Alacant com la “porta més al sud d’Europa” que patix les conseqüències del canvi climàtic i ha indicat que l’agència permetria donar “més valor afegit” a l’economia valenciana, especialment a la indústria. També, en canvi climàtic, proposa un fons específic per a fer front als incendis de nova generació.

Una nova PAC

A esta proposta afegirà unes altres també de caràcter valencià com l’“impuls al corredor mediterrani”, el canvi de les normes d’impacte ambiental “per a deixar de costat els macroprojectes” (ací ha assenyalat l’ampliació del port, la MAT o els grans PAI) o “negociar una nova PAC”. En esta, amb les protestes del sector agrícola en els mesos previs com a fons, Marzà ha plantejat en esta “afavorir els xicotets i mitjans propietaris” i no els grans, als qui ha assegurat que afavorixen els criteris secundats per PP i Vox, així com una normativa de “cadena curta” per a prohibir importar productes que es produïxen a la UE.

A més, Marzà ha posat en el focus la “internacionalització” per a fer decaure, o restar-los el màxim efecte possible, a les proposicions de llei que PP i Vox tramiten a les Corts. En esta línia, ha assegurat que proposaran una “norma europea de memòria democràtica”, ampliar la disposició en matèria de transparència i lluita contra la corrupció, així com una directiva contra el lawfare. A això s’afegiria la creació del defensor de les minories lingüístiques per a protegir el valencià.

Suscríbete para seguir leyendo