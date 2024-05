El València Basket, amb un ull en la infermeria davant de la visita de l’UCAM

“El més important del pròxim entrenament és arreplegar els ferits, els tocats i lesionats, tractar de recuperar-nos tan bé com siga possible i avaluar qui pot estar de cara al dissabte”. Amb esta expressiva declaració, Xavi Albert va avançar el problema que podia tindre de cara a preparar el decisiu partit de demà contra l’UCAM Murcia a la Fonteta.

Amb la preocupació per Damien Inglis en retirar-se al final del partit coixejant i el fet que Chris Jones i Semi Ojeleye no pogueren arribar tampoc al final del dol (amb tot just 13 minuts cadascun sobre la pista), el tècnic té motius de sobres per a estar preocupat, encara que ahir van descansar i sap que, per poc que hi haja alguna opció, els jugadors voldran estar per a ajudar. “Vist el que he vist, no dubte que voldran jugar, però cal fer una bona anàlisi amb pausa per a saber qui estarà bé físicament per a la batalla del dissabte que dona accés a semifinals”.

Chris Jones està físicament al límit i arrossega problemes en el turmell i en els isquis, encara que ja des de l’any passat és habitual que el base force per a estar amb l’equip i més en moments decisius o complicats. Semi Ojeleye, per part seua, va acabar amb forts dolors d’esquena, que arrossega també des de fa setmanes.

Malgrat això, Xavi Albert destaca la implicació que mostren i espera que l’afició sàpia valorar l’esforç dels jugadors i els ajude demà a aconseguir el bitllet a semifinals.

“Els he vist molt implicats, també en el primer partit, és un esport emocional però estan molt implicats i compromesos i es veu en la quantitat de jugadors que han posat a disposició el seu físic per a tractar que la sèrie s’allargara. Els he vist molt concentrats, implicats, amb ganes de tirar este partit avant. Done molt valor a esta victòria pel compromís dels meus jugadors, cal felicitar-los pel nivell d’esforç, d’implicació, l’ànima que té este equip, que és capaç de tindre jugadors que estaven al límit físic i no han dubtat ni un minut a donar tot el que tenien, ja fora 10 o 15 minuts, i és una cosa que em fa molt feliç com a entrenador i com la veu que dona nom en este moment al club”.

Amb Boubacar Touré i Kevin Pangos també lesionats, els taronja encreuen els dits per Chris Jones, Ojeleye i Inglis, la lesió dels quals sembla menys greu del que s’esperava.

Qui sí que estarà segur en el partit de demà és Víctor Claver, que jugarà a la Fonteta després de convertir-se el dimecres en el nové màxim anotador de la història del club amb 2.451 punts i superar Berni Álvarez. Li va bastar un triple per a passar-lo i ara començarà la particular carrera per a acostar-se a l’octau de la llista, un Fernando San Emeterio que forma part ara del cos tècnic i que va sumar de taronja 2.703 punts, en una llista liderada per Bojan Dubljevic (7.349).

