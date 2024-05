Ford prolongarà l'ERTO a Almussafes fins a finals de juliol

Ford Almussafes prolonga un mes més l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 31 de juliol, just el moment previ al començament de les tradicionals vacacions d'estiu de la factoria. És l'anunci que ha fet este matí la companyia a la plantilla i que han confirmat tant el sindicat majoritari en la factoria (UGT) com el minoritari (STM-Intesindical) després d'acabar la reunió consultiva entre la direcció de la multinacional i els representants dels treballadors.

En concret, esta pròrroga suposarà afegir -segons han explicat les centrals- fins a dotze dies de parada total per a un total de tretze en la fabricació de vehicles que es desenvoluparan entre l'1 de juny i el 31 de juliol, en concret els dies 3, 7, 10, 14, 17, 21, 27 i 28 de juny i els 8,12, 22, 26 i 29 de juliol. Això es traduirà en una afecció d'uns 750 treballadors diaris fins a eixe 31 de juliol amb excepció d'eixos tretze dies esmentats, quan la parada serà total.

Producció de vehicles a Ford Almussafes. / Miguel ángel Montesinos

D'altra banda, en les àrees de motors on treballen al voltant de 900 persones, esta expansió de l'ERTO suposa afegir en eixe mateix període un total de set jornades de detenció productiva completa, les quals se sumaran a les quatre que ja estaven previstes per a un total d'onze -10, 14, 17, 18, 27 i 28 de juny i 8, 12, 22, 26 i 29 de juliol-. En els dies en què no hi haja eixa parada, l'expedient afectarà 50 treballadors per jornada fins al 31 de juliol.

El que no variarà seran les condicions econòmiques per a aquells treballadors afectats per l'ERTO, que mantindran la situació viscuda en expedients previs. O el que és el mateix, la plantilla mantindrà el 80 % dels salaris reals més el 100 % d'antiguitat, pagues extres i vacacions.

A l'espera dels acomiadaments

Més enllà d'este nou termini de l'ERTO, la factoria valenciana es troba a l'espera de conéixer el volum d'eixides que la marca de l'oval té previst executar a través d'un ERO. Eixa decisió estava prevista que es coneguera este passat dimarts, no obstant això, la firma finalment va traslladar -segons va explicar UGT- que "no està en disposició de fer-ho, a causa de la complexitat de la situació que travessem, i que ho farà en dates pròximes". Sobre este tema, en un comunicat este dijous, este sindicat sí que ha assenyalat que esperen abans de finals de juliol "ser convocats per la direcció de l'empresa per a abordar l'excedent de personal existent en factoria".

Carlos Faubel, president del comité d'empresa de la factoria Ford / Perales Iborra

Sobre això, en una entrevista amb este diari, el president del comité d'empresa i líder de la central ugetista a la fàbrica, Carlos Faubel, va avançar que este ERO "serà, a priori, el més nombrós dels viscuts fins ara", la qual cosa preveu un alt volum d'eixides -després que un altre expedient en 2023 suposara ja l'adeu per a més de 1.100 empleats via prejubilacions voluntàries o baixes incentivades i deixara la plantilla en mínim històric de 4.700 empleats- en una planta que ha vist en les últimes setmanes com desapareixia de les seues línies de producció la furgoneta Transit.

