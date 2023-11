El pasado 30 de julio, Ismael Serrano ofreció un concierto en Sant Feliu de Guíxols (Girona), dentro del histórico festival de la Porta Ferrada. Frente a un abrupto cortado iluminado y coronado por un precioso pinar, con el mar al lado, el cantautor vallecano presentaba su nuevo disco, 'La canción de nuestra vida'. Como suele hacer, antes de cada canción, siempre hace una somera introducción, desvelando las guías de su arquitecura. En la intervención de presentación de 'La fábula de los conejos' habló de algo que suele reprochar a los políticos "de izquierdas": la eterna división. "En la izquierda estamos predispuestos a la decepción permanente", ha llegado a decir en una entrevista.

Y de eso va su canción: "- Pues yo estoy tan ricamente -el otro conejo habla-, aquí, escondido a la sombra, ningún lobo nos alcanza. -Hay que luchar -dice el otro -. ¿Pero no veis que nos matan? Antes que arroz con conejo prefiero dar la batalla. Y discuten y discuten. Liderazgos y bravatas, que si paz o que si guerra, que si esperar o si nada".

Bomba

Ayer, en el descanso para comer en la primera sesión de investidura, antes de que Irene Montero se subiera a la cafetería del Congreso a comer con Lily Vestringe y su equipo, la líder de Podemos soltó la bomba en el canutazo a los medios. Estaba planeada para ese momento en concreto. "El hecho de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vayan a echar a Podemos del Gobierno va a dificultar enormemente que pasemos de las palabras a los hechos para frenar esta ofensiva reaccionaria que se despliega desde el poder político, mediático y judicial". En Podemos son conscientes que no van a rascar bola en el nuevo Ejecutivo y que si les ofrecen algo, en "plan florero", no lo van a querer.

Poco después, Pablo Iglesias dejaba claro que si no entraban en el Ejecutivo Podemos empezará a funcionar de manera "autónoma". "Podemos va a ser una fuerza política que claramente se va a distinguir de lo que representa, en este caso, una amalgama de fuerzas como Sumar que va a estar con el PSOE dentro del Gobierno y Podemos fuera", afirmó Iglesias a RAC1. La ruptura estaba casi consumada.

A más de uno se le vino a la mente la canción de Serrano, pero caprichoso el destino, en un guiño paradójico, el cantautor no iba a ser nombrado en el Congreso de los Diputados por sus apreciaciones sobre la izquierda, sino por una frase de Antonio Machado: "Hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora"-.

Citas

Sánchez la usó en su contienda verbal con Feijóo, que en su réplica le echó en cara que "mintiera hasta en las citas", ya que, según aseguró, la cita completa de Machado añadía un "y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos". La coletilla le venía al pelo porque culminaba un recordatorio sobre las veces que Sánchez se había mostrado en contra de la amnistía a los independentistas.

Pero en verdad el añadido no era de Machado sino del propio Serrano, que enriqueció la frase para una canción en un concierto, tal y como le afeó Sánchez en su contrarréplica. "Es lo que tiene mirar las cosas en Google".

Serrano, que se convirtió en trending topic, se lo tomó a risa. "Se me ha venido a la mente esa frase que ponían en los salones del oeste, la de 'no disparen al pianista'", decía a La Sexta el artista, que aun así se sentía "halagado" por ponerle a la altura de Machado. Y lanzaba un mensaje: "Es que se intenta trasladar las dinámicas de Twitter al debate político; se da más importancia al zasca, a la humillación del otro, que no al argumento, que debería ser lo válido. Y eso te lleva a la prisa, a mirar en Google y equivocarnos..."