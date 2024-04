La presidenta de RTVE renuncia a su carné del PSOE para que no se use "como arma" y carga contra PP y Vox

La presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, rompe su carné del PSOE para evitas las críticas. La máxima responsable del ente público ha anunciado su decisión en su primera sesión como presidenta en la Comisión Mixta sobre el control a RTVE que tiene lugar este jueves en el Congreso de los Diputados, donde asegurado que su renuncia va encaminada a evitar que su opción política convierta en un "arma de ataque".

En una respuesta al diputado de Vox, que había recordado su filiación política que ella misma admitió en su comparecencia cuando fue nombrada Consejera de Administración de RTVE, en 2021, Cascajosa ha recordado que admitió su militancia socialista tras una "pregunta directa" del partido de Santiago Abascal.

La dirigente ha aprovechado para hacer un anuncio: "He renunciado a mi afiliación al PSOE, me di de baja el pasado 27 de marzo, nada más ser elegida presidenta interina de la corporacion", ha comenzado Cascajosa. "Tengo aquí mi solucitud de baja, por si quieren comprobarlo", ha retado. La presidenta interina ha justificado su dedcisión en que "no quiero que esa filiación sirva de arma de ataque para mil labor al frente de la empresa".

En este punto, Cascajosa ha aprovechado para cargar contra PP y Vox, recordando los gobiernos de coalición en comunidades autónomas con televisiones públicas. "Sí que quiero decir que su partido, Vox, gobierna en coalición con el PP en varias CCAA: los consejeros y cargos nombrados por ustedes entiendo que son militantes de los partidos, y yo les pregunto si trabajan todos los ciudadanos o si trabajan únicamente para su partido y para su líder".

El diputado del PP Eduardo Carazo ha cuestionado aun así el hecho de que una corporación pública, que "no la puede dirigir quien hasta antes de ayer era militante orgullosa del PSOE", ha señalado, después de denunciar la "imposición de Moncloa" del fichaje de David Broncano para hacer competencia a El Hormiguero, el progarma de Pablo Motos, crítico con el Gobierno. El PSOE habría previsto preguntar a Cascajosa sobre los índices de audiencia que se esperaban sobre el programa de Broncano, pero finalmente retiró la pregunta.

LAS VACANTES EN RTVE

Cascajosa llegó a la Presidencia interina de RTVE en plena crisis interna de la corporación, después de que el fichaje de Broncano tensara las costuras al niveles máximos y se saldara con el cese del exdirector de Contenidos, José Pablo López, e inmediatamente el cese cruzado de la anterior presidenta interina, Elena Sánchez, que resistió a apoyar el contrato del presentador contraviniendo el interés expreso de Moncloa. El fichaje salió adelante in extremis, gracias al voto de calidad de la presidenta interina y gracias la ausencia de su antecesora.

El nombramiento de Cascajosa fue controvertido, y sólo se logró tras la salida del ya exsecretario general de RTVE, Alfonso Morales, y gracias a la intermediación del exvicepresidente Pablo Iglesias. En su intervención, Cascajosa ha aprovechado para defender a los directivos cesados -no así a su antecesora en el cargo-. "No comparto la marcha de RTVE de dos figuras clave: José Pablo López y Alfonso Morales", ha defendido, antes de alabar y agradecer su labor y de definirles como "grandes defensores del servicio público". En este sentido, ha confirmado que mantendrá al resto de miembros de la alta dirección de RTVE.

Cascajosa sí que ha admitido la sentencia del Tribunal Supremo que, como publicó este medio, saldrá a mediados de mayo y podría anular la figura de la presidencia interina en RTVE que ella misma ocupa. Así, ha advertido que el ente público "está pendiente de sentencia del Supremo", algo que "puede cambiar las reglas del juego o puede mantenerlas".

Una vez salida la sentenica, ha señalado, "tomaré las decisiones queb sean necesarias", en referencia a la cobertura de las plazas vacantes en la alta dirección. La dirigente se ha resisitido a responder a la pregunta de si planea restituir a López y a Morales en sus cargos.

Noticia en ampliación