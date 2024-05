Sumar recupera la derogación de la 'ley Mordaza' pese a la distancia entre PSOE y ERC y Bildu

Derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, habitualmente llamada 'ley Mordaza', le está costando al Gobierno de coalición más de lo esperado. Seis años después de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa aún no se ha cambiado ni una sola coma de la norma que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015. Lo más cerca que se estuvo fue en marzo de 2023, cuando el bloque progresista alcanzó un acuerdo bastante amplio. Sin embargo, el choque del PSOE con ERC y EH Bildu en cuatro cuestiones concretas hizo imposible un pacto final. Ahora, Sumar ha recuperado aquel principio de entendimiento con el objetivo de derogar la ley. Eso sí, admiten que socialistas e independentistas siguen están igual de alejados que hace un año.

"Quiero llamar a un amplio acuerdo de todas las fuerzas progresistas y democráticas para que de forma rápida y urgente acabemos el trabajo al que dedicamos decenas de meses en la anterior legislatura", ha pedido este viernes el coportavoz parlamentario de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, tras explicar que han registrado una proposición de ley que recoge el acuerdo base que se alcanzó durante la fase de ponencia de la ley. En concreto, Santiago ha dirigido esta petición a PSOE, PNV, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, todos ellos necesarios para alcanzar una mayoría absoluta en la Cámara Baja.

Como ya hiciera el pasado marzo, Santiago ha recordado que entonces el pacto cerrado suponía una modificación en profundidad del 95% de la 'ley Mordaza'. Los cambios pactados afectaban a 36 artículos. Entre ellos, se reducía el tiempo de identificación en comisaría de seis a dos horas; se reforzaban los criterios objetivos para realizar registros corporales; se garantizaba el derecho a manifestación sin comunicación previa siempre que fuera pacífica; se rebajaban las sanciones por consumo de cannabis u otras sustancias; se eliminaban las sanciones por la toma o difusión de imágenes de las actuaciones de los agentes; e, incluso, se establecía una reducción de la cuantía de las multas en función de la capacidad económica.

Los motivos del choque

No obstante, hubo cuatro asuntos claves en los que el PSOE se cerró en banda y que llevaron a ERC y a EH Bildu a votar en contra y tumbar todos los avances: la prohibición de las pelotas de goma, la rebaja de las infracciones por desobediencia a la autoridad y las faltas de respeto a los agentes y, por último, las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera. "No eran lo más importante, no eran lo que más afectaba a los ciudadanos de este país", ha señalado este viernes Santiago.

Aun así, el dirigente de Izquierda Unida ha evitado pronunciarse sobre si debería ser el PSOE o ERC y EH Bildu quienes se muevan de sus posiciones para lograr un acuerdo. Sí que ha admitido que al PSOE hay que arrastrarle muchas veces a "dar pasos que provocan cambios estructurales". Sea por unos u otros, Santiago ha recordado que "los grandes beneficiados con la no aprobación de esta ley la anterior legislatura fue la derecha y la ultraderecha".