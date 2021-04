Las Fallas debían haberse celebrado hace un mes. Sin embargo, en lugar de festejos hubo deseos de regreso. Bajo el lema "Tornarem", instaurado hace ya dos años, se llevaron a cabo dos acciones: una pintada masiva de un lema, en las calles y plazas donde se plantan los monumentos y una escultura que recordara la pervivencia de la fiesta.

Un mes después, las acciones de recuerdo tienen un paradójico destino. La que estaba llamada a perdurar menos permanece firme y la que tenía carácter más permanente empieza a necesitar un rescate.

Las pintadas en la calle, a pesar de las inclemencias del tiempo y del tránsito de vehículos, siguen siendo bien visibles y dan la sensación de que todavía durarán bastantes semanas antes de que empiecen a desdibujarse.

La "pintà" se hizo la noche del 14 al 15 y quedó convertido en un símbolo de la paralización de la fiesta. Rara fue la comisión que no la inmortalizó, incluyendo fotografías tanto de sus representantes (presidentes y falleras mayores) como de falleros de a pie, todos junto al ya célebre "Ací crema el cor de una falla".

Unos días antes, la noche del 10 de marzo, a la misma hora que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciaba un año antes la suspensión de la fiesta, se levantaba en la plaza del ayuntamiento un pebetero: la versión tridimensional del cartel de Fallas 2021. Durante los días en que debía haberse celebrado la fiesta, el pebetero fue real: mediante un sistema de canalización de gas exhibía una llama, aunque en no pocas ocasiones, justificadas en la lluvia y el viento, se apagó.

Una vez finalizados los días de "no Fallas", la llama real se sustituyó por una figurada, calco de la del cartel. Una flama de color rojo. La escultura se ha quedado en el mismo lugar: la zona adoquinada donde debía plantarse la falla municipal.

Sin embargo, la obra escultórica empieza a mostrar signos de deterioro, especialmente en el pedestal del mismo, que aparece cuarteado y desteñido. En un estado ya impropio de un símbolo de la fiesta fallera o de la propia plaza municipal.

La causa se debe fundamentalmente al tipo de material y a la disposición de la obra: está en ligera bajada, lo que ha provocado que, en las ocasionales lluvias, el agua se haya acumulado en una única zona.

La ubicación de la escultura ha generado no poco debate, puesto que el hecho de ponerla donde se planta la falla municipal genera que esté rodeada de antiestéticas vallas de color amarillo, además de no haberse embellecido la parte inferior, a ras de suelo, por lo que se ven tanto las patas de la misma como uno de los apliques de distribución del butano. A escasos metros, en el recinto interior de la plaza, donde se dispara la «mascletà», otro símbolo, la cuenta atrás del campeonato de Europa de baloncesto, resiste el paso de los días con mucha mayor suficiencia. Y hay que recordar que la obra, en teoría, debe estar en la plaza hasta que se reanude la fiesta, algo que no está previsto hasta, como pronto, el mes de septiembre u octubre, sometido hasta entonces a las inclemencias.