Las fallas ya están aquí y con ellas los esperados premios de la Sección Especial. Hoy era el turno de las fallas de infantil. En esta ocasión ,y tras un año y medio sin fiestas como consecuencia de la pandemia del covid-19, la Junta Central Fallera ha elegido a la mejor falla de infantil de la Sección Especial y del resto de categorías. A las 21:00 horas, y desde la sede de la JCF, su presidente Carlos Galiana ha leído el veredicto de los galardones.

La falla infantil ganadora de este año 2021 ha sido Covento Jerusalén, obra del artista fallero José Gallego.

Se trata de una falla que, además de la reconocida calida del artista, José Gallego, se caracteriza por su facilidad de comprensión. A base de juegos de Manos y Hermanos, se hace un recorrido por diferentes relaciones fraternas.

La relación entre Convento y el artista José Gallego está marcada por el éxito: en los últimos años han sido primero, segundo, segundo y primero.

Para José Gallego es la segunda victoria en una trayectoria de tan sólo nueve fallas infantiles en la Especial, pero más que suficientes para ser uno de los mejores de la historia de este tipo de trabajo fallero.

El veredicto ha cumplido en gran medida las expectativas: era una de las favoritas. En segunda posición ha quedado Duque de Gaeta-Pobla de Farnals y ha completado el podio Maestro Gozalbo-Conde Altea; es decir, las que estaban en la pomada.

Este es el resultado completo:

Convento Jerusalén-Matemático Marzal Duque de Gaeta-Pobla de Farnals Maestro Gozalbo-Conde Altea Reina-Paz-San Vicente Exposición-Micer Mascó (+ 3º de Ingenio y Gracia) Gayano Lluch (+ 2º de Ingenio y Gracia) Sueca-LiteratoAzorín Malvarrosa Na Jordana ( + 1º de Ingenio y Gracia) Císcar-Burriana Conde Salvatierra-Cirilo Amorós Espartero-Ramón y Cajal Barrio Beteró

Las fallas infantiles reviven la emoción de los premios tras un año y medio de cese de actividad fallera. Los jurados de las casi 400 obras han repartido galardones en un total de 23 categorías.

Así, la competición se planteaba, precisamente, bajo esa premisa. Maestro Gozalbo defendía su primacía con un artista veterano y solvente como es Sergio Amar, al que le falta ese primer premio que estuvo a punto de lograr en 2015 en Gayano Lluch, mientras que los favoritísmos se mantienen imbatibles: las veteranas Convento Jerusalén y Duque de Gaeta, con los artistas José Gallego y Fernando Foix como apuesta segura. Al final, Convento vuelve a "hermanarse" con la victoria.

Cómo llegar a la falla ganadora

Si todavía no has ido a visitar la la falla infantil ganadora de este año, te mostramos el itinerario para que no te pierdas el monumento creado por José Gallego. Aquí te indicamos cómo llegar hasta la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal.

Las Fallas 2021 ya tienen Ninot Indultat

Esta mañana, la comisión Almirante Cadarso-Conde Altea volvía a proclamarse ganador de las artes plásticas falleras. Su ninot "No li ho contes a la iaia” es una escena costumbrista, en la que la nieta le muestra al abuelo una camada de perritos que ha encontrado, mientras la abuela, por detrás, descubre lo ocurrido. Así, esta tierna escena logrará salvarse de las llamas de la 'cremà' el próximo 5 de septiembre.

Este miércoles 1 de septiembre, los actos falleros continúan. Consulta a continuación la relación de actividades falleras de esta jornada.

Programa de actos de hoy 1 de septiembre

Inicio de la autorización para celebrar "despertaes"

8 h. Plantà de las fallas infantiles

10 h. Clausura de la Exposición del Ninot

10.30 h. Lectura del veredicto

11 h. Recogida de los ninots hasta las 20.00 horas

14 h. Mascletà en diferentes puntos de la ciudad

23 h. Nit de l'Alba desde todas las fallas de la ciudad

No te pierdas el programa de actos de las fallas 2021, el calendario de mascletades y castillos, cuáles son las calles cortadas por fallas, los horarios de la Ofrenda 2021, cuándo y dónde se pueden tirar petardos, y qué se puede hacer y qué no estas Fallas de València 2021.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.