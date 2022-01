La sección Primera A contará con dos nuevos invitados, con lo que estará compuesta finalmente por 18 participantes. Con la particularidad de que uno de los invitados lo deseaba y otro no. La asignación de las Fallas a las secciones, en las que cada comisión señala sus preferencias, no se consigue en la totalidad y, en este caso, ha perjudicado a una de las comisiones que se convierten en "nueva" a la fuerza.

Así, la categoría de plata cuenta con la incorporación del Barrio de la Luz y Gayano Lluch. Para conformar una participación que hacía años que no era tan alta. Hay que remontarse a 2011, cuando se dieron cita en la sección un total de 19 participantes.

La primera de ellas lo deseaba. Celebran el 50 aniversario y han hecho un esfuerzo económico. Marchan al escalón inmediatamente inferior a la Especial tanto en la falla grande como en la infantil. La falla servirá para hacer debutar en la sección tanto a la propia falla como al artista Fernando Marzo. Esta comisión lleva años moviéndose en niveles medio-altos, lo que demuestra su interés por la parte artística. Incluyendo cinco presencias en Primera B en lo que se lleva de siglo. Ahora dan el salto desde la Tercera B.

Para Gayano Lluch, la historia es no deseada. Presentaron alegaciones porque habían solicitado participar en Primera B, pero les ha lastrado, tal como se lamentaba el presidente César Rivero "declarar la verdad. Nos ha pasado lo mismo que la otra vez" en referencia al año 2015, en el que también estuvieron en Primera A sin quererlo. "Lo triste es que, declarando la verdad, te vas al sitio que no quieres y a otros les pasa lo contrario". Con los 70.000 euros están en el centro de la tabla de dinero declarado. Tan planificado estaba y tan inusual ha sido, que el artista David Sánchez plantará dos fallas en la categoría, algo que no suele ser habitual.

La Primera A se completa con las 16 habituales: Ribera-Convento Santa Clara (que, con 134.000 euros declarados, se queda cerca del mínimo de la Sección Especial, los 140.000 de Malvarrosa), Grabador Esteve, Maestro Gozalbo, San Marcelino, Nova d'Orriols, Quart-Palomar, Conde Salvatierra, Quart Extramuros, Císcar-Burriana, Mercado Central, Islas Canarias-Trafalgar, Mercat del Cabanyal, Merced, Periodista Azzati, Jerónima Galés y Linterna-Na Robella.