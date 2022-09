Fue pura casualidad presentar a Mónica Oliva en la edición de papel de Levante-EMV, siendo infatigable fan de Marc Márquez, dos días después de su accidentada reaparición. «Mi pareja ha sido comisario y tengo una bandera firmada por él. Es mi particular tesoro. ¡Y no: no se ha acabado su carrera deportiva!. Tiene mucho que decir todavía!». Una afición que también ponen ambos en práctica «saliendo de ruta con amigos moteros». Pero nada de Ángeles del Infierno: «de salir un domingo, almorzar en algún lugar bonito...». Y, por supuesto, «ir todos los años a Cheste sin faltar».

Y entre «lap» y «lap», Fallas. «Soy fallera de toda la vida. Mis padres me apuntaron al nacer y ya lo era antes toda mi familia». Una hija del barrio que acabó siendo fallera mayor sin necesidad de gastar todas sus opciones. Curiosa la forma que tienen en Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina: «el cargo de fallera mayor es por sorteo de las que se presentan. Ya lo intenté para 2019, pero no salí. Me tocó a la segunda vez, en 2020». Pero «si no sales un año, ni otro, ni otro... la comisión tienen la regla establecida de que, quien se presenta y no tiene suerte, al quinto año se le otorga sí o sí».

Un premio a la constancia que, esta vez, no le hizo falta. Y tres años de fallera que no le han distraído laboralmente «porque en mi trabajo lo llevan muy bien. Nunca me han dado problemas. Bueno, me dicen que soy la fallera mayor eterna». ¿Donde, por cierto? «En un despacho de Proyectos de Arquitectura, donde trabajo como Administrativa de Obra» tras haber superado la carrera de Técnica en Administración y Finanzas.

Vive ya con su pareja, como tantas otras; ha sido tripitidora, como tantas otras, y no se presentó a las preselecciones del pasado año, como tantas otras. «Repetimos a sugerencia de Alfredo, el presidente. A votación salió que las de septiembre serían unas Fallas bajo mínimos. Dadas las circunstancias, que no iba a haber una semana fallera al uso, se propuso que el cuadro de honor continuara».

Te puede interesar: Fallas de Valencia Los nuevos recorridos de la Ofrenda en la Plaza de la Reina

Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina, «Frayjota» (que la "J", por cierto, es de Fray Jacinto), es una comisión para no estar quieto. «Por supuesto que no. Soy directiva desde los 16 años. Empecé en la delegación de infantiles; después en la de play back infantil, he sido playbackera toda la vida y ahora también estoy en festejos». No en teatro «pero ayudamos en todo si es necesario». Y por si le faltara aún más vena fallera, se acuerda mucho de «lo pagado que está mi abuelo, que tiene 89 años y fue muchos años de otra falla, de la Plaza de Segovia, de esos valencianotes a tope que te lo inculcan». Ahora le toca a ella inculcar al jurado que si es «frayjotera», hay fondo fallero detrás de su candidatura.