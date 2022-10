La pandemia y la crisis económica que generó hizo temer una caída de los censos, como así ocurrió y, por efecto dominó, un posible colapso de algunas comisiones. Nada más lejos de la realidad. Resulta que en las Fallas de 2023 habrá en el censo dos fallas más que antes de la interrupción de la fiesta. Porque una sí que desapareció, Sirena-Delfines, que estaba ya de por sí tocada de antemano. Pero tres se incorporan al censo. Con lo que la fiesta volverá a alcanzar un máximo histórico de 384 fallas plantadas en su término municipal, más la municipal. Una cifra que se produjo en 2013 y 2014. Porque el pleno de la Junta Central Fallera aprobó la constitución de las tres solicitudes presentadas durante los últimos meses.

Cada nueva comisión es un mundo. La primera es Rafael Alberti-Senda Calderona. Hay que recordar que es la misma que solicitó y consiguió constituirse el pasado ejercicio, pero que tuvo que disolverse tras sufrir una monumental crisis interna, en la que estuvo implicado el concejal de Vox Vicente Montañez. La división interna en el grupo humano generó que no se cumplieran los plazos de constitución y que quedara nuevamente disuelta. Con la demarcación "virgen", los constituyentes de los años anteriores volvieron a pedir la zona, siendo aprobada. Esta comisión aprovecha en parte el hueco dejado en su momento por Nou Campanar.

Otra comisión aprobada es Doctor García Brustenga-Vicente Barrera Cambra. Esta es la recuperación de una que, con el mismo nombre, plantó en la zona entre 1995 y 2013. Una parte de aquellos falleros son los que han solicitado su recuperación (que ya intentaron en 2016). En este caso hubo polémica, ya que los delegados de sector de Pla del Reial-Benimaclet mostraron su negativa a aprobarla por tener todavía un pleito de demarcación con la falla vecina, Cuenca Tramoyeres-Guardia Civil. El delegado de Incidencias, Antonio Lázaro, salió en defensa de la nueva comisión recordando, además, que determindas calles, como Ramón Asensio, están establecidas como límites naturales de demarcación "y que incluso la comisión que reclama tiene el casal en la demarcación de García Brustenga porque no encontraban otro sitio y, por deferencia, se les permitió" (cosa que, normalmente no se puede si no es mediante un permiso de buena entente). La comisión se aprobó manteniendo los votos en contra de los tres delegados, lo que hace prever que, al menos en los primeros pasos, la convivencia no será fácil.

Ingeniero Manuel Soto-Avenida de Francia será la tercera y última de las nuevas comisiones. En este caso es una demarcación nueva: una zona peatonal junto a la antigua playa de vías de la Estación del Grao. Esta nueva comisión aprovecha la demarcación de la disuelta en el año 2006 de Juan Verdeguer-Bello. En su día se intentó refundar con esa denominación, pero fue denegada al pretenderse plantar en una vía rápida (en lo que se había transformado Juan Verdeguer). Ahora, sin fallas en muchos cientos de metros a la redonda (la más cercana es Isaac Peral-Méndez Núñez), ha logrado su aprobación.

Ahora, estas comisiones tienen que presentar los contratos y bocetos para incorporarse a la Clasificación de Fallas y plantar en 2023.

Ninguna inquietud, ruego o pregunta

Esta aprobación fue lo más interesante de un pleno que fue un constante rimero de datos y fechas de concursos por parte de las delegaciones. El concejal Carlos Galiana excuso su presencia asegurando que estaba enfermo y tan sólo el tema de las fallas de nueva creación generó un poco de debate.

Los delegados y miembros de agrupaciones no mostraron absolutamente ninguna inquietud por los temas de reciente actualidad, con lo que el pleno fue levantado sin formularse ningún ruego ni ninguna pregunta. Todo va perfectamente bien.