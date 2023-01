El "caso canastillas" se ha convertido en motivo de bronca política. La decisión del gobierno de la Junta Central Fallera de reducir al máximo la ofrenda de flores en la exaltación de las Falleras Mayores de València ha recibido las críticas tanto del PP como de Ciudadanos, al considerar que es una forma de acabar una tradición y que supone quitar simbolismos, como la entrega de la Senyera.

En turno de réplica, Carlos Galiana habla de "objetivos partidistas que nada tienen que ver con las falleras mayores ni con las exaltaciones".

Sin mentarle, Galiana se dirige al popular Santiago Ballester, asegurando que lo que van a hacer no es más que "lo que hizo su lider mucho antes de venir a vivir a València, cuando todavía era alcaldesa de Torrent". Es decir, que en aquel momento María José Catalá "tomó exactamente la misma decisión que hemos tomado en València. Por tanto, las mismas decisiones no pueden ser buenas o malas según quien gobierna", a la vez que reitera que la reducción en el número de canastillas que hacen recorrido "agiliza el acto".

Era el PP, pero no era Catalá

Pero no acaba ahí la cuestión porque, al poco tiempo, desde el Grupo Municipal Popular corrigieron al edil: no fue María José Catalá con quien, bajo su alcaldía, se cambió el protocolo y el importe se donó al Punto de Alimentos: la alcaldesa en aquel momento ya era Amparo Folgado. En todo caso, sí que era del PP, pero no la actual líder del partido en el "cap i casal", blanco de las críticas del edil de Cultura Festiva.

A vueltas con la "senyera"

Sobre la ausencia del ritual de entrega de la "senyera" (que hace Lo Rat Penat), Galiana asegura que es "rotundamente falso que la Senyera no suba" aunque sin especificar más. Dicho de otra manera, si la bandera, al igual que el resto de canastillas, estará ya en su sitio (a los pies del trono) en el momento de empezar el acto.

En cualquiera de los casos, en el escenario de la exaltación, el trono está flanqueado por dos torres de flor y, en una esquina, a la derecha de la fallera mayor de turno, se exhiben las banderas de la Unión Europea, España, Comunitat Valenciana y Junta Central Fallera.