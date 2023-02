"Esto dejó de ser un bunker para unos pocos con el gobierno de Joan Ribó. Se demuestra cada día y no podía ser menos en Fallas. Pero ahora es normal lo que antes sería impensable". Con este particular recado, el concejal de Cultura Festiva Carlos Galiana ha anunciado que el balcón municipal se abrirá para doscientas personas -cien pases dobles- para asistir a la "mascletà" municipal "junto a las falleras mayores de València". Será para la totalidad del ciclo; es decir, del 1 al 19 y no sólo los 10 primeros días.