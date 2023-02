A la lluna de València, estes nobles portes dels Serrans eren testimoni de l’anar i vindre de la gent, i hui són el marc perfecte per a convidar a tot el món infantil a celebrar la millor festa del món, les Falles.

Estic segura que tots els que vinguen a conéixer la nostra festa s’enamoraran d’ella, fent viatjar un trosset de les Falles a milers de països… perquè ser faller és un sentiment que es sent en cada poble, en cada barri, en cada sector i agrupació… i en tots ells, els més menuts tenim molt a dir, molt a fer…

Perquè aprenem dels nostres artistes fallers, plantant falla, fent falla… intentant amb les nostres maquetes i dibuixos acostar-nos a esta professió tan nostra…

Perquè ens agrada participar dels playbacks i els esports, fent germanor i comprenent que, sense esforç, no hi ha recompensa…

Perquè estimem i participem de la cultura, del teatre i la declamació, dels balls al carrer, dels llibrets, de tot allò que desperta la nostra creativitat i les nostres ganes de ser falleres i fallers…

Perquè ens emociona vestir amb la nostra indumentària, lluint el treball de tants i tants artesans i, com no, tremolar d’alegria en sentir la pólvora en cada castell i mascletà…

Fem que el soroll de la traca i els petards siga l’únic que es senta en el món, perquè els xiquets i xiquetes som portadors de pau i eixe és el desig que vull llançar… que regne l’harmonia i la tranquil·litat i que continuem sent una festa acollidora i exemplar… Una festa plena de felicitat i llibertat... on al compàs de la música anirem de passacarrer i cobrirem de flors a Sant Josep i a la nostra mareta... agraint ser valencians i valencianes….

"Els xicotets plaers de la vida"

La meua Cort d’Honor i jo volem convidar-vos a disfrutar dels xicotets plaers de la vida que ens donen les Falles... de l’amistat, dels berenars al casal, de les nits de ronda... perquè, allà on hi ha un faller, el cor planta una falla, i eixe és el millor premi... És plantar, és cremar, és completar el cicle que tant feliços ens fa…

Però, sabeu que ens fa encara més feliços? Saber que la millor replegà serà la de la vostra estima, eixa que ens trobem en cadascun dels vostres casals... llocs de convivència que compartim amb els nostres iaios i pares… on la família va més enllà... on trobem el millor espill on reflectir-se… el dels nostres majors…

Perquè, de vegades, em pregunte… I tu, Paula, que vols ser de major? Jo? Fallera.

Xiquets i xiquetes… Som futur però també present, així que fem honor a la nostra falleta municipal... valencianes, valencians en dansa... no deixeu de ballar, de festejar... alceu els vostres estendards i crideu ben fort amb totes nosaltres... JA ESTEM EN FALLES!

Visca València i visquen les Falles!