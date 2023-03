Durante el mes de marzo, el balcón del Ayuntamiento se convierte en un lugar privilegiado para poder disfrutar de la mascletà. Por eso, cada día acuden gran cantidad de celebridades invitadas por el consistorio para observar el disparo junto a las falleras mayores de València, Laura Mengó y Paula Nieto, y sus cortes de honor.

Actores, políticos, cantantes, tik-tokers o influencers han pasado estos días por el consistorio, que se ha convertido en una alfombra roja improvisada. Hoy ha sido el turno de la presentadora valenciana de televisión, Nuria Roca, o el humorista Eugeni Alemany junto a su mujer Yolanda Martínez, que se ha abierto un hueco en el mundo de las redes sociales gracias a sus divertidos vídeos.

El viaje de Nuria Roca a València ha sido exprés, ya que la valenciana presenta un programa de televisión en fin de semana. "He visto la mascletà, me como una paella y me vuelvo al trabajo", explicaba Roca. Destacaba que la mascletà a cargo de Crespo ha sido "espectacular". "Hacía mucho tiempo que no venía y tenía muchas ganas", indicaba.

Por su parte, Alemany y Martínez han aprovechado el día para poder visitar algunas fallas. "Estamos viviendo unas fallas muy familiares. Solo tiramos petardos con los niños. Hoy es el primer día sin ellos, así que vamos a aprovechar", indicaban.

No es la primera vez que presencian una mascletà, pero, en palabras del humorista valenciano, "siempre eriza la piel porque nunca te acostumbras". Tras el disparo, visitarán algunas fallas para ver si están "de acuerdo con el jurado". Por el camino, seguramente se verán reflejados en algunos ninots. "Nos buscaremos a ver si salimos", concluían.