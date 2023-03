El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha instado a la Interagrupación de Fallas (tras la primera reunión con su directiva, Guillermo Serrano, Miguel Prim y José Acosta) a iniciar una particular «pensada» para determinar cómo se puede proteger la profesión de artistas falleros y les ha pedido «propuestas en ese sentido que ayuden a preservar la profesión». De momento, el edil les ha planteado el establecer una norma, asumida por todos, a corto plazo, (no es asumible ya para 2024 pero pensando ya en 2025) para que sea requisito indispensable que los contratados tengan la titulación profesional -sea obtenida por convalidación o mediante los cursos del Ciclo Formativo-. Dicho de otra forma, tratar de evitar el intrusismo y limitar este particular libre mercado a un determinado tipo de profesional, tanto por poner en valor dicha titulación como para restringir el intrusismo.

No se trata, sin embargo, de la solución definitiva a problema alguno, de la misma manera que no lo es el exigir un mínimo de contrato para poder ir a concurso, puesto que los mínimos afectan a comisiones muy determinadas y, en determinados casos, muy modestas. Lo mismo que la posibilidad, tantas veces comentada, de establecer una norma para exigir un porcentaje mínimo del presupuesto de la comisión destinado a falla. Una medida que es, o sería, difícil de controlar, que no imposible. La falla que alerta de la muerte del oficio de artista Casi 200 artistas han dejado de hacer fallas en la última década En cualquiera de los casos, la petición del reincorporado edil se enmarca dentro de la ronda de reuniones con las partes, y que empezó la pasada semana con la mantenida con el Gremio de Artistas Falleros y, en el caso de la Inter, de cara a un futuro Bando de Fallas -condicionado a las elecciones municipales-. El edil aseguraba que «la predisposición del ayuntamiento y de la Interagrupación a trabajar conjuntamente con la del resto de agentes falleros es clave para que la fiesta mejore en cuestiones como la sostenibilidad y la convivencia al tiempo que se encuentran soluciones necesarias para la situación que sufren los artistas falleros. Pero tiene que partir de todas las partes. El ayuntamiento ha demostrado estos años su predisposición con toda la batería de ayudas concedidas, pero hay que darle una vuelta porque todos tenemos claro que el futuro, en caso contrario, no es prometedor». Alarmante reducción de trabajo Hasta ahora, las comisiones han vivido la problemática de los artistas falleros con cierta comodidad: habían conseguido, dentro de la tradicional desunión entre los profesionales, buenas, cuando no inmejorables, ofertas en forma de tamaños y volúmenes. Te puede interesar: Fallas de Valencia València ha recogido "menos basura" fallera que en 2019 pese a las quejas por la limpieza Sin embargo, el cierre de talleres y el aumento de los precios está revirtiendo la situación: empieza a advertirse que los artistas están reduciendo tan drástica como voluntariamente el número de fallas que plantarán en 2024, apelando a que la ecuación no sale: que más trabajo no significa más beneficio. Y empieza a haber comisiones que se encuentran, a día de hoy, sin artista de garantías, especialmente las que se consideran competitivas. Lo que, hasta ahora, podía parecer un problema tangencial empieza a afectarles directamente y eso se va a ver especialmente en las próximas semanas.