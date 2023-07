Los partidos de la oposición municipal tienen durante estos días y, como mínimo, hasta la próxima semana, una hoja de ruta clara: si María José Catalá no da a conocer su equipo de gobierno es porque tiene que pactar con Vox y en función al resultado de las Elecciones Generales tendrá que ceder más o menos.

Esa relativa paralización afecta también a la puesta en acción de organismos autónomos. Pero si hay uno que es especialmente mediático y que está en plena actividad, es el de la Junta Central Fallera. Por eso, a ese coro de apremios se ha unido el edil Pere Fuset, concejal de Cultura Festiva en seis de los últimos ocho años, quien ha expresado, en nombre de Compromís, su "lamento" de que "todavía no se haya nombrado una directiva de la Junta Central Fallera", en lo que es una evidente relación causa-efecto. Pero Fuset va más allá al lanzar el órdago de si no es "por el interés de Vox en ostentar esta concejalí". Algo que tilda de "sospecha". Y si no fuera así "si ya se sabe que va a ser él, no se entiende por qué no se le nombra oficialmente y por que no nombra a su equipo ya cuando hay cosas por hacer".

Una Mesa que ya empezó con las Fichas

En cualquiera de los casos, asegura además que "deben resolver ya esta situación y dar certeza para poder trabajar en aspectos como la situación de los artistas falleros y su mesa de diálogo, las bases del concurso de Fallas y el Bando de Fallas". En este tema en concreto Fuset ha recordado que la Mesa de Diálogo "ya empezó a primeros de ejercicio por el gobierno de Joan Ribó con la remisión a las diferentes comisiones falleras, sectores y agrupaciones de fichas de evaluación con las que éstas pueden proponer puntos de mejora en el desarrollo festivo que deben ser analizados con tiempo suficiente para poder generar acuerdos con el resto de actores de la fiesta y las entidades vecinales y de comerciantes".

Santiago Ballester no formará la Junta Central Fallera mientras no sea titular oficial de la concejalía aunque, en la agenda, ya está manteniendo toda suerte de reuniones con colectivos festivos. Vox ha tenido algunos momentos de visibilidad. En la procesión de Sant Bult, por ejemplo, acudieron sus cuatro concejales al completo. Sin embargo, no es Cultura Festiva precisamente una delegación que pueda considerarse en litigio.

Continúa la directiva de Fuset

A nivel de gestión en el día a día, la situación de la Junta Central Fallera es la de interinidad. La toma de decisiones siguen llevándola a cabo los directivos de Pere Fuset, a quienes el propio Ballester conminó a continuar, recibiendo el "enterado". Por ejemplo, la elaboración de bases de concursos y la confección de los jurados de preselecciones, así como las diferentes convocatorias propias del calendario dependen de la actual secretaria, Inmaculada Mata, y las vicepresidencias. La última ha sido abrir el plazo para ser jurados de falleras mayores de València. Sí que es verdad, por contra, que lo que permanece "in albis" es el Congreso Fallero, que debería celebrarse en el tramo final del año. O que otras actividades pueden dilatarse en el tiempo, como la entrega de los "ninots indultats" y el retrato de la fallera mayor que, si no hay cambios, se trasladará al mes de septiembre.

Fuset ha expresado el agradecimiento que merece este equipo en funciones "ya que es necesario continuar trabajando, y así lo están haciendo", pero ha insistido en la idea de la necesidad de establecer una nueva directiva de JCF de forma urgente porque "el mundo de la fiesta lo reclama".

Para Pere Fuset, en los últimos años, “las Fallas de València han experimentado una notable apuesta por la participación y la apertura y desde Compromís estaremos vigilantes para que el PP y sus probables socios de Vox no den ni un paso atrás en una fiesta que debe estar abierta a todas y todos”.