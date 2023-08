«Las alas son para recordarme, cuando se me olvide, que no debo ponerme límites», afirma. No las tiene, las alas, en la espalda desprendiendo plumas. Son cuatro letras tatuadas en el brazo, casi en la muñeca. «Y para recordarme que puedo hacer todo lo que me proponga». Ser fallera mayor o de la corte depende de ella, pero también del jurado. Y si Nuria Miralles Serrano (26) lo consigue, será la octava cortesana de Peris y Valero-Cuba que llega a lo más alto desde 1980. Las dos últimas fueron las primas Yagüe, Virginia y Susana en 2010 y 2019.

