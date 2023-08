La historia de las Fallas es un organismo vivo en el que las personas pasan, pero la fiesta permanece. Pero si las personas están de tránsito, siempre hay una oportunidad para el reencuentro. «Mi tío abuelo era Paco Álvarez». Dos generaciones después vuelve el recuerdo de uno de los fundadores de Bailèn-Xàtiva, la Ferroviaria, ocho años presidente cuando era comisión importante en la Sección Especial. «Él y mi abuelo fueron dos de los cinco fundadores de la comisión. Mi madre fue fallera mayor y yo infantil. Después, por cuestión de distancias, ya nos vinimos a la falla donde vivo».

Con el casal a la vista en casa

Tanto, como que Marina se asoma al balcón de casa «y veo el casal y sé si está abierto o no». El de Rubén Darío-Fray Luis Colomer, una comisión bastante tocada por la varita cortesana y que este año acude con dos bazas a la Fonteta: Martina, la infantil, y Marina, ella misma. «Es una falla con mucha actividad y muy ingeniosa a la hora de hacer actividades. Me gusta mucho participar en la falla». En el concurso de teatro del nuevo ejercicio formará parte del elenco. Siempre y cuando no pueda por obligaciones del cargo que puedan llegarle el 30 de septiembre.

Quemar energías

Otra más en la lista de titulares de la carrera de Magisterio, ahora mismo trabaja como «coordinadora de actividades extraescolares en el colegio de l’Albereda. Gestionar las actividades y los monitores. Desde infantil a sexto de Primaria». Para dirigir las actividades con las que los niños quemen las últimas energías del día. «Parkour, baloncesto, inglés, música, informática...».

Dentro de la particular travesía en busca de estabilizar su futuro. «Si te gusta, como a mi, has escogido una de las mejores profesiones del mundo. Todo llegará. Disfruto impartiendo clases y mientras me sigo formando». Sea en l’Albereda o en Bristol, donde «trabajé de educadora infantil. Me salió la oferta de trabajo. Probé y volví. Me gusta la lluvia, pero no a ese nivel».

Simplemente Marina, pero también Patricia

Es, a efectos legales, Marina Patricia. A efectos prácticos, Marina. En casa no se pusieron de acuerdo. «Patricia es el que querían mi hermana y mi madre, pero mi padre quería Marina, que es el de mi abuela, mi madre y ahora yo. Cuando fue al registro, para contentar a las dos partes, me puso los dos». Pero finalmente dominó el primero. No hace tanto tiempo, en la corte infantil de 20-21 hubo una Cristina Patricia. Si al secretario se le hace largo un nombre en la Fonteta, tendrá muchas posibilidades de ser feliz.