Carla Rodríguez no ha parado en torreta y tiene motivos para ello. Luego lo explicaremos. De momento, su tarjeta de presentación: «He terminado el grado profesional de Maestra de Educación Primaria en la Mención de Música. Y trabajo en Correos». Me lo explique. «Hice el grado de Música y me quise ligar a la educación». No, que me explique lo de Correos. «Estoy en Atención al Cliente y estoy por oposición. No tengo plaza fija, pero estoy en bolsa y llevo trabajando desde los 18 años. Es que antes había hecho Administración y Finanzas. Magisterio fue luego».

Entonces, ¿con qué proyecto de futuro se queda? «Con ser maestra, sin duda. Me gusta lo que hago y trabajar cara al público, pero lo que me apasiona de verdad son los niños. Yo es que quería trabajar desde los 18 años y mi madre, que también estaba en Correos, me impulsó a prepararlo». Ahora le toca, sin embargo, empezar de cero la travesía de los maestros. «Acabo de terminar. Vamos a por ello». Se salvó del lío del voto por correo... Recuérdese que Carla fue elegida en la preselección un 15 de julio, en pleno conflicto con el voto por correo de las Elecciones Generales. «Tuve mucha suerte. Me pilló de vacaciones» Ríe en seguida, como en casi toda la entrevista. «No sé cómo lo hice y me ha venido muy bien para estar relajada. Las anteriores Generales fueron una locura. De tener 150 personas en cola. Pero el turno me lo cogí antes de que se convocaran». La cuestión fallera sólo tiene dos palabras: Calvo Acacio. Hasta hace unos años tuvo otras dos más, General Barroso. «Soy la tercera generación de familia de fundadores. Mi madre y mi tío fueron fallera mayor infantil y presidente infantil. Yo fui infantil en 2008, pero no fui preseleccionada. Con nueve años medía casi 1,60. Era un imposible. Ahora estoy muy contenta con haber salido preseleccionada. Y soy muy feliz sobre todo por mi abuelo, que no dejó de llorar días y días». No fue de la corte, pero la conoce por cercanía: «Mi fallera mayor fue Tatiana Bello, que había sido corte de honor mayor en el año 2000. Y este año ha sido su hija mi infantil». Se refiere a María Pavón Bello, quien ahora la acompaña en la aventura de la Fonteta. En los primeros pasos del cincuentenario La elección de una, de otra, o de las dos, acelerará la euforia de la comisión en su cincuentenario. La propia Carla presidió la primera semana cultural del cincuentenario, cumplimentando a Laura Mengó, Paula Nieto y las dos cortes. La vida cambió en 2016 Pero sobre todo será un espaldarazo a ella misma, a la que la vida le debe una. Las cicatrices están ocultas, pero no se olvidan. «En el año 2016 estuve muy, pero muy malita. Pedía a la Virgen poder pasar la Ofrenda. Por eso es un día tan importante para mí. Mi vida cambio desde entonces. Este momento de preselección aún da más ganas de vivir y de valorar las cosas».