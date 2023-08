Tengo una libreta desde niña en la que escribo cómo me gustaría ser mi año de fallera mayor: los trajes que quería hacerme, los regalitos que quería hacer... la libreta existe y por supuesto que me encantaría». Pero, de momento, Rosa Bañuls tendrá que esperar a ver qué pasa en la Fonteta. Es la única que acude sin haber sido fallera mayor (Lidia Berlanga no lo ha sido este año, pero sí en 2017). El año pasado no hubo ninguna entre las trece finales, pero tan lejos como en 2022 estuvo en la misma situación una fallera tan querida en el grupo como Marina Estevan. «Mi fallera mayor, Mari Carmen, ya me decía en Fallas que quería que fuera yo en su lugar. Ella no quería por edad. Pero había que pasar el proceso: la comisión abrió plazo para representantes en la preselección y me lo propuso más gente cercana. Pensé que era una oportunidad, trenes que pasan una vez en la vida y si no las aprovechas, quizá te arrepientas».