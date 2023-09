Si sale elegida, Sara Belén estrenará un nuevo oficio al ya más que extendido listado de ocupaciones -que encabezan, con mucha diferencia, las maestras-. Es Bibliotecaria de la Universitat de València en la sección de Ciencias Sociales. La Gregorio Mayans. «Estoy en la seccion de Proceso Técnico. Me encargo de procesarlos, les pongo el cuño y los precatalogo por si alguien quiere consultarlos».

Para ello completó la carrera de Historia y aprobó las oposiciones. «Desde pequeña me apasionaba la lectura. Buena parte de culpa la tiene en eso mi madre. Me fui interesando y aunque estudié Historia yo no quería ser maestra. La hacía casi por placer. Tras hacer unas prácticas en un archivo me dije que ahí había encontrado mi sitio. Y llevo ya cuatro años». Y en su año de fallera mayor no faltó «una visita que les hice el 14 de marzo con mi cuadro de honor». Había hecho marquetería de turnos para poder disfrutar la semana grande «y me pidieron que acudiéramos. No podía ser de otra forma».

"No, no es aburrido para nada"

Suena a tópicos que ella intenta aclarar. «No. No es para nada aburrido. Y tampoco es estar en silencio y hacer callar a la gente. Que va. Yo, por ejemplo, No estoy cara al público. Es un proceso muy manual. Estás en contacto con el libro ocho horas y eso es fascinante. Las letras, la edición... si te gusta es apasionante». Se le nota. «Una vez nos llegó la donación de un profesor de Derecho que se jubilaba y nos hemos encontrado auténticas joyas. Sobrevivir un libro de 1.500 es increíble. Recientemente nos llegó la donación de los fondos de Carmen Alborch. He visto cartas, dedicatorias... es la historia de la ciudad. He visto una tesis sobre las sirenas... ¿se nota que me gusta mi trabajo?».

Pero, eso sí, en la versión fallera se toma un respiro «no, no soy la bibliotecaria de la falla». Fallera de Venezuela-Agustín Sales «por la familia materna. Son falleros de allí desde que se fundó. Soy fallera desde niña». No fue fallera mayor infantil «mira, pues porque las cicunstancias no lo permitieron entonces. Ahora, aplazándolo un poco, lo he logrado de mayor». Aplazándolo se refiere a que «mi idea era haberlo sido hace cinco años pero entre pandemia y oposiciones... pero aquí estoy. Creo es que el año el me ha elegido a mí» y con la facilidad que supone «a los 27 años, seguir en casa. Aunque la independencia ya toca».

Con Sara es suficiente

Si sale elegida, también añadirá un nombre compuesto nuevo en el santoral cortesano: Sara Belén. «Les gustaban los dos nombres y me los pusieron. No, no hay más explicación». Pero a efectos prácticos no es ni Sara Belén ni «Sarabelén». «Soy Sara». Pero si el secretario general dice «Sara Belén» delante del micrófono, estará encantada.