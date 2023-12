El ayuntamiento quiere impedir que la Crida se convierta en "un gran botellón"

El concejal de Fallas Sant Ballester ha informado que va a reunirse este lunes o el martes, a lo más tardar, con el comisario Fernando de las Heras de la Policía Local para abordar los problemas que genera el consumo excesivo de alcohol en las fallas en actos como la Crida, y especialmente, a partir de las 2 de la madrugada, en las barras y las verbenas falleras, "cuando deriva en problemas como el botellón y las peleas o los altercados". En este sentido, Ballester anunció que el gobierno municipal quiere poner medidas especiales para evitar, por ejemplo, "que la Crida se convierta en un botellón gigante", como ocurrió el año pasado, "y como vimos casi todos, por personas que en su mayoría no son falleros". De ahí, que no se descarta que se pueda restringir o controlar el acceso a la Crida para evitar que los participantes lleguen con botellas o botes de bebidas alcohólicas.

En cuanto al mandato de la Policía Local para que las comisiones falleras no vendan alcohol en sus barras y sus carpas a partir de las 2 de la madrugada, Santi Ballester ha añadido: "El Bando Fallero -que fija todas estas cuestiones- no está cerrado ni tampoco paralizado". Ballester se ha emplazado "el lunes o el martes para ver este tema con Policía Local" aunque ha advertido "que no se ha impuesto una Ley Seca porque como explicó la Policía Local en la Mesa de Trabajo, no se restringe el consumo de alcohol a las comisiones falleras y a los falleros, los falleros y las falleras pueden seguir consumiendo alcohol desde las 2 de la madrugada, lo que no se puede es venderlo desde esa hora". Y es así, "esta prohibición es necesaria y no es una recomendación", comenta Ballester, "porque esas dos horas siguientes, desde las 2 a las 4 de la madrugada, son terribles para la Policia, a las 4 de la mañana, cuando los agentes intervienen para que no queda nadie en las verbenas y discomóviles, y lo que encuentran son vómitos, orines, suciedad, no es una recomendación, y luego los vecinos de esos barrios -del centro histórico- sufren las consecuencias de estos excesos". Por ende, para Ballester, para la economía de las comisiones falleras "es perfectamente asumible este recorte de 2 horas en las barras falleras pues a cambio hemos conseguido 2 días más de carpas y 8 días más para los mercadillos".

Por su parte, el concejal de Protección Ciudadana Jesús Carbonell ha pedido que no se confunda "pasarlo bien, bailar y divertirse" en estas verbenas falleras "con beber alcohol". "Asociar el baile y la música al alcohol no tiene que ir de la mano, que la venta de alcohol acabe antes no quiere decir que la gente no se divierta, no tiene que ir una cosa de la mano con la otra", expresó Carbonell que vino a decir que no es preciso ni saludable consumir grandes dosis de alcohol para divertirse.

Otro aspecto del futuro Bando Fallero que ha provocado un pequeño choque de Fallas con el departamento de Calidad Acústica del ayuntamiento es la obligación de contar en las carpas falleras, para toda clase de actos, de un limitador de sonidos pero también de un registrador. "El limitador -ha comentado Ballester- ya viene del año pasado, pero ya se está trabajando para hacer una modificación de la citada ordenanza para el bando fallero, de modo que se recoja una excepcionalidad en el bando fallero para que haya un limitador pero no un registrador", pues el registrador obliga a contratar a un técnico para cada jornada y "no hay 390 técnicos para atender a las 390 fallas que somos". De ahí que Fallas haya enviado una nota interior al departamento de Calidad Acústica ·"advirtiendo del difícil cumplimiento" de este precepto que exige contar con limitadores de sonido pero también con técnicos registradores que los controlen.