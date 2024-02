Excel·lentíssima Alcaldessa de la Ciutat de València, María José Catalá Regidor de Falles i President de Junta Central Fallera, Santiago Ballester Mestre Major del Gremi d’Artistes Fallers de València, Paco Pellicer, Autoritats

Falleres i fallers Bona vesprada...

He de confessar-vos que, quan em van dir que hauria de parlar en este acte, de seguida em van vindre al cap totes les vegades que amb la meua estimada comissió he vingut fins a este Museu de les Ciències per a disfrutar d’esta gran mostra, dels ninots plens de sàtira, de l’art dels artistes fallers i de l’esforç de les comissions.

Perquè cada any, els fallers i les falleres fem màgia i convertim este espai en un museu més de la ciutat, un que ens fa il·lusionar-nos i imaginar com seran les falles que vorem plantades als nostres carrers...

Goig i Sentiment

Gràcies a la Ciutat de les Ciències per ser, de nou, este punt de trobada, i gràcies a cada artista faller i a cada falla per omplir de goig i sentiment esta Exposició del Ninot. Pel vostre esforç, per no deixar que la flama d’este gran ofici s’apague, per no deixar mai d’apostar per l’eix de la nostra festa.

Hui inaugurem esta exposició amb les mateixes ganes i il·lusió amb la que les 384 comissions i els seus artistes han fet arribar fins ací a cadascun d’ells. Perquè ací, trobem concentrada la part essencial de la festa, el cor de la falla que fa bategar la festa fallera. Amb cada ninot fem gala de formar part d'una festa oberta al món sencer. Una festa que defensem amb molt d'orgull, enginy i gràcia.

El principi està a prop

Esta exposició, ens anuncia que el principi està a prop i ens permet, com en una galeria d'art, passejar entre les obres de totes i cadascuna de les nostres comissions. Un passeig on ens alegra sempre trobar entre tots ells, el ninot de la nostra falla. Des del que espera ser indultat al que, amb les seues cendres, alimentarà la il·lusió d'un nou inici.

Per això, les Corts d’Honor, Marina i jo, volem convidar-vos a disfrutar d’esta Exposició del Ninot, a participar sent els millors crítics d'un art, que lluny de ser efímer, és etern. A continuar omplint de records la vostra vida fallera.

Comissions i visitants, volem desitjar-vos les millors FALLES que pugueu somniar. Les millors falles plantades i les millors Falles viscudes, perquè la nostra festa és això, fer falla.

Moltíssimes gràcies.