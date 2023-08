María Estela es una de las falleras que tiene ganas de volver. Dos de las preseleccionadas de Quatre Carreres (ella y Judith Elena) vienen con antecedentes en la corte infantil. Ella lo fue en 2011, el año de Carmen Monzonís como fallera mayor infantil. Hace unos meses fue una de las coorganizadoras de la Cena de Cortes 2023. Volvieron a reunirse por ella hace un fin de semana. «Estuvieron en la preselección y varias mayores también. Por ejemplo, me llevo muy bien con mi pareja mayor, Bea Pons, que fue mi mantenedora. Mi pareja de infantil era Alba Tolosa y nos llevamos tan bien, que acabó viniéndose a mi falla».

Quatre Carreres por todas partes

Ahora es estudiante de Derecho, en la Universidad Católica. Junto al Mercado Colón. «Ahora han puesto metro y me ahorraría un rato, pero voy andando». Casi en línea recta desde Jorge Juan a su casa y viceversa. «Mi abuela vivía en la Fonteta en una barraca, con su huerta, e iba a vender al Mercado de Russafa. Y mi abuelo vivía y compraba allí». Y, oh casualidad, «se enamoró, le pidió tomar café...» y todo lo demás es fácil imaginarlo. Es fallera de Obispo Jaime Pérez, que es casi mitad de camino. «Me considero de la huerta, porque esto lo era. No hemos salido de la zona: tengo familia en Luis Oliag-Mariola y mi tía fue preseleccionada por Zapadores. Pero Obispo es la de mi madre y cuando éramos pequeños me apuntaron a la de mi madre, porque la de mi padre era Doctor Marañón, de Mislata». Los Arlandis, por cierto, proceden de Pinet «que es un pueblo muy, muy pequeño y considero el mío».

Un nombre compuesto con su punto espiritual. «Hicieron un viaje a Santiago de Compostela y al llegar vieron encima de la catedral una estrella muy brillante. Y pensaron que era como una revelación. Tenían claro que me iban a llamar María, con lo que hicieron el nombre compuesto». En lo coloquial «de pequeña era Estela, pero en el fallerío me llaman María Estela». O «Mariaestela», que de corrido suena bien.

Juntas a la Fonteta

Ha sido fallera mayor relativamente joven por una razón: «Sara Sancho, mi infantil, a la que conozco desde que estaba en la barriga de su madre. Es muy fallera. Crecimos juntas y decíamos ser falleras mayores juntas. Esas cosas que parece que dices sin más. Con la pandemia ya le tocaba ser a ella. El impulso para acompañarla me lo dio ella. Si no, me habría esperado un poco más». Ambas siguen ahora juntas el camino en dirección a la Fonteta.

Retazos guaraníes

Su pareja -no la de corte, sino la afectiva- vive en Paraguay. «Gracias a su profesión he podido viajar mucho y siempre que guardas amistad y tienes instagram, procuro ponerlo todo a toda la gente de todo el mundo».

¿En guaraní? «Sé decir «Rohayhu», que es «te amo»». Si el secretario general la califica en la Fonteta de «ojeporavóva» será porque ha sido «elegida».