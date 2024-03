Ninot Indultat Fallas 2024 | L'Antiga gana por tercer año consecutivo

El indulto del fuego se ha convertido, con el paso de los años, no sólo en una colección de figuras constumbristas y sensibles, que también, sino en una alta especialización a la que concurren dos o tres talleres, juegan a lo que se vota. El día que desaparezcan las figuras costumbristas y sensibles -que han llegado al nivel mofa en la genial figura de Sueca-Literato Azorín-, el Museo Fallero podrá albergar otro tipo de estéticas y se podrá tener, en forma museística, una muestra mucho más representativa de lo que es el arte efímero. Pero en las Fallas 2024 las cosas siguen como estaban. Sorprendentemente, aún no había aparecido la horchatería como un recuso para acaparar votos. Y este año no había una, sino dos, que se convirtieron en favoritas desde el primer minuto de partido. Aunque, al final, duelo como tal en la urna no hubo.

La figura al completo / Moisés Domínguez

Finalmente, la votación se ha decantado por la de l'Antiga de Campanar, que de esta forma suma su tercer indulto consecutivo. Pero la victoria ha sido más aplastante que nunca: 26.822 votos a su favor por 2.616 del segundo clasificado. Además, la cifra de votos obtenidos es de más de un tercio del total.

Fernando Bustamante

Beitia inscribe su nombre

Nada que sorprenda, más allá de que Josué Beitia inscriba su nombre en el cuadro de honor, aunque con la factura salta a la vista que la escultura pertenece a manos muy parecidas a las de los dos años anteriores. Pero el mérito es para quien corre con las responsabilidades. Y en este sentido, el joven artista, que debuta este año, es quien merece las loas. Toma el relevo de la figura presentada hace doce meses por Carlos Carsí, la niña enferma que está viendo las Fallas desde su casa a la espera de que baje la fiebre y la "Fantastika Indumentaria" de 2022, con Laura Mengó como fallera mayor de la comisión.

La figura es, carácter sensible aparte, de una calidad escultórica incontestable. Y también pictórica. Era una de las grandes favoritas para ser la más votada popularmente.

La horchatería de Exposición / Moisés Domínguez

Cuba-Literato Azorín, tercer premio / Moisés Domínguez

Pelea entre horchaterías

La pelea entre horchaterías era apasionante. Exposición apelaba a una de tipo "vintage", inspirada en Santa Catalina, con la horchatera sirviendo a un grupo de niños de época (el vaso de líquida, el de agua de cebada y de leche merengada tienen el mismo precio, una peseta). El ganador remite a tiempo contemporáneo, con precios más actuales -que no especialmente baratos: 3,35 euros la horchata líquida y 4,25 la grande. El dispensador de servilletas, la cubertería, el outfit de la nieta -los protagonistas son el abuelo y la niña- ... todo responde a un tiempo actual. El protagonista es "Amunt", el perro de los presidentes de la comisión, Rafa Mengó y Xelo Salavert.

Como aire fresco, el tercer premio de Cuba-Literato Azorín, una alegoría a la salud mental que nada tiene que ver con el costumbrismo. Una figura de auténtica vanguardia, que se queda como tercera en el favoritismo, aunque a los mismos años luz de la horchatera ganadora que cualquier otro ninot.

Puigdemont y Sánchez haciendo sexo acaban en el septimo puesto

En el top 10 entran tres figuras pertenecientes a comisiones modestas, aunque destaca la presencia, por segundo año, en esa zona de honor, de la falla Polo y Peyrolón con J de Juanes, que se encarama al cuarto puesto.

Más mediatica, y alcanza el séptimo premio, es la de Pedro Cabanes-Conde Lumiares, en la que aparecen Carles Puigdemont y Pedro Sánchez practicando sexo explícito.

Resultado del Escrutinio

1. L'Antiga de Campanar (Josué Beitia) 26.822

2. Exposición (David Sánchez) 2.616

3. Cuba-Literato Azorín (Vicente Martínez) 2.557

4. Polo Peyrolón-Ciudad de Mula (J de Juanes) 2.462

5. Felipe Bellver-Madre Rafols (Arte Efímero) 2.209

6. Almirante Cadarso (Toni Pérez) 1.578

7. Pedro Cabanes-Conde Lumiares (Toni Fornes) 1.545

8. Plaza del Pilar (Paco Torres) 1.459

9. Maestro Gozalbo-Conde Altea (David Sánchez)1.261

10. Na Jordana (Mario Gual) 1.237

Ganadores del Ninot Indultat los últimos 15 años

2010 El Parón de la Ofrenda Fede Ferrer Exposición-Micer Mascó

2011 Valentín Manuel Algarra Almirante Cadarso-Conde Altea

2012 Quína monada! Manuel Algarra Salinas Almirante Cadarso-Conde Altea

2013 Els clàssics mai moren Grup creatiu Ítaca Na Jordana

2014 La ploma és la llengua de l'ànima Pedro Simarro Quart Extramurs - Velázquez

2015 La cuina de la iaia Manuel Algarra Almirante Cadarso-Conde Altea

2016 Dolça serenata Manuel Algarra Salinas Almirante Cadarso-Conde Altea

2017 La peixatera Manuel Algarra Salinas Almirante Cadarso-Conde Altea

2018 La Librería Manuel Algarra Salinas Almirante Cadarso-Conde Altea

2019 Tornant de pesca en l'Albufera David Sánchez Llongo Exposición-Micer Mascó

2020 Passió Manuel Algarra Salinas Almirante Cadarso-Conde Altea

2021 No li ho contes a la iaia Manuel Algarra Salinas Almirante Cadarso-Conde Altea

2022 Fantàstika indumentària Carlos Carsí Antiga de Campanar

2023 La pirotècnia Carlos Carsí Antiga de Campanar

2024 Horchatería l'Antiga Josué Beitia Antiga de Campanar

