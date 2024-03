L’Antiga da una alegría a Campanar

Tras cuatro años sin conseguir el premio máximo, la comisión Monestir de Poblet-l’Antiga de Campanar se hizo ayer con un monumento creado por un artista debutante, Josué Beitia, con el oro de Especial, la sección donde compiten los nueve monumentos más espectaculares por tamaño, numero de piezas, presupuesto y calidad artística, además de ingenio, ironía y mensaje.

La comisión, que suma en su historia cinco primeros premios de Especial, era anoche júbilo y celebración desatada.

«Lo hemos recibido con mucha ilusión y muchos nervios, no nos lo esperábamos y lo vamos a celebrar por todo lo alto», aseguró la fallera mayor de l’Antiga, Lucia Marín, que rodeada de la fallera infantil, Zaira Gimeno y los tres presidentes de la comisión (Rafa Mengó, Xelo Salavert y Quique Soler) reconocía que «todavía no he podido asimilar» el triunfo. La fallera mayor admitía que este año «había mucho nivel y por eso muchos nervios». La comisión llevaba cuatro años sin hacerse con el primer premio. «Lo celebraremos todos juntos y por todo lo alto». Sobre el espectacular monumento de l’Antiga, su fallera mayor destaca los colores y la gran cantidad de detalles que tiene. «Cada vez que te acercas descubres algo nuevo». Cree que la temática elegida, «el cambio climático», en un año que la ciudad celebra la Capitalidad Verde, «ha podido ayudar». La temática está «muy bien desarrollada», aseguró. «Es perfecta, estamos superfelices».

F. Calabuig /-M.Á. Montesinos / G. Caballero / A. Iranzo

Sobre la sorpresa que dio anoche l’Antiga, cuando algunas quinielas señalaban más al Pilar o a Exposición, Xelo Salavert destacó que «cuando sales con este pedazo de fallas sales a ganar pero sin olvidar que había ocho pedazos de monumentos en la calle y las comisiones iban a por todas, pero el jurado ha decidido que la nuestra era la mejor». «Esto es un regalo y vamos a celebrarlo».

Con un presupuesto de 175.000 euros, en la parte alta de los de Especial, la presidenta de l’Antiga asegura que «salíamos a ganar».

Otro de los presidentes, Quique Soler, aseguraba que la temática de la falla la propuso el artista entre otras alternativas, pero «cuando vimos los bocetos nos enamoró» y a medida que iba tomando forma pensamos que «podía ser caballo ganador».

Alegría desbordante en l'Antiga de Campanar al dar la sorpresa en Especial / Eduardo Ripoll

El tema del monumento es además acertado para el momento que vivimos con las consecuencias que estamos viendo del cambio climático», apuntaba Salavert.

Josué Beitia, autor también de la falla Císcar Burriana (Primera A) y Fernando el Católico-Ángel Guimera (Primera B), se estrena así en Especial «por la puerta grande». Los representantes de la comisión aseguran que Beitia «nos transmitió mucha ilusión desde el principio y ha puesto mucho cariño» en esta falla. El artista ha tenido noticia del premio cuando estaba plantando una falla en Alzira y nada más saberlo ha puesto rumbo a València para unirse a las celebraciones en l’Antiga.

El monumento levantado por Beitia ha dado la sorpresa y ya reina en el olimpo de las fallas. Tras 5 años en L’Antiga y con el gran éxito cosechado en 2019, Carlos Carsí cedió la plaza al joven y emergente Josué Beitia Cardós, que para este proyecto ha contado con la ayuda de Carlos Benavent.

El monumento de grandes dimensiones está cargado de alegorías al cambio climático y elementos propios del universo fantástico fallero, como hadas, duendes y caballeros.

La noticia ha supuesto un auténtico terremoto de ilusión para la comisión enclavada en un barrio marcado por la tragedia del incendio de hace apenas unas semanas.

Su falleras mayores, Lucía Marín y la pequeña Zaira Gimeno celebraban además por partida doble, ya que pocas horas antes la comisión había ganado el Ninot Indultat.

La fallera mayor de València, Mª Estela Arlandis, y la alcaldesa de València, Mª José Catalá, llegaron en pocos minutos a l’Antiga tras la lectura del veredicto del jurado, que se produjo pasadas las 21.30 horas. Arlandis y Lucía Marín se fundieron en un emocionado abrazo.