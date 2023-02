La jornada de orientación universitaria Generación ESIC vuelve a València para convertir la decisión sobre qué camino seguir después del Bachillerato o los Ciclos, un momento a menudo complicado, en una experiencia emocionante que los estudiantes recordarán toda la vida. Carolina Enguix, responsable de Marketing de ESIC en la Comunitat Valenciana, explica cómo será el evento.

¿Qué es Generación ESIC y a quién va dirigido?

Generación ESIC es una jornada de orientación universitaria, pero no queremos que se entienda como una feria a la que vas a ver qué grados hay y poco más. Nosotros nos basamos en que el evento sea experiencia, una palabra que define a la perfección la Generación ESIC.

¿Cómo será el evento?

Desde que se está en la cola hasta que se sale del evento el asistente vivirá experiencias, se divertirá y aprenderá de una forma totalmente dinámica. Nosotros vamos a transmitirles lo que vive en su día a día una persona que se dedica al Marketing, la Empresa o el Digital Business. Para ello traemos ponentes muy reconocidos a nivel nacional e internacional, de modo que los asistentes podrán descubrir a qué quieren dedicarse escuchando la experiencia de sus referentes.

¿Por qué no hacéis una jornada de orientación universitaria al uso?

Porque sabemos que la experiencia prima y las personas asistentes de 16 a 20 años, más o menos, al final se guían por emociones, sentimientos y lo que les llama la atención. Queremos que sea un evento dinámico donde ellos digan: quiero llegar a ser la persona que me está contando su día a día.

¿Puedes concretar qué experiencias vivirán los asistentes a Generación ESIC?

El asistente tiene que ir al evento a las 17 horas y, aunque no puedo desvelar las sorpresas, sí adelanto que vivirá muchos puntos experienciales ya solo en la cola. El ambiente será totalmente distinto a lo que se puede esperar, y después además vendrán las ponencias.

¿Qué ponencias habrá?

Las marcas de los ponentes confirmados son KFC y Grefusa, que hablarán de comarketing –colaboración entre marcas para encontrar ideas top–, y la cadena Voltereta, líder en experiencia de restauración. Después habrá un descanso, que será el momento más potente o experiencial, porque todas las marcas patrocinadoras van a hacer activaciones de todo tipo donde puede haber concursos y sorteos. Es un momento de mucho revuelo y mucha emoción. Y después vuelven al auditorio para seguir con dos ponencias más, una de Glowfilter, la marca cosmética de los influencers, y Kings League, que hablarán sobre cómo acercar el mundo del fútbol a los jóvenes en su idioma y con una aceptación increíble.

¿Cómo habéis conseguido que se involucre el alumnado en este macroevento?

El desencadenante es que hay muchos alumnos que en su día fueron al evento y han terminado estudiando en ESIC. A estos estudiantes los hemos ido involucrando en el evento en diferentes categorías, lanzando un concurso donde estos se podían postular a la categoría de DJ, community manager, presentador, animador o diseñador de photocall.

«Fue un evento alucinante»

El momento de elegir una carrera suele ser difícil, pero para Carlota González fue todo rodado. Siguiendo los pasos de una persona de su entorno acabó estudiando en ESIC, donde ahora además encuentra experiencia laboral. Lo cuenta la propia estudiante.

¿Recuerdas cómo te sentiste en el momento de elegir estudios universitarios?

Sí, lo tengo cercano. Aunque ahora estoy en tercero de carrera, hace poco estaba en los pupitres como estos alumnos a los que se dirige Generación ESIC. Es verdad que yo ya sabía que me gustaba el mundo Empresa, Marketing y Publicidad, pero no tenía claro dónde materializar eso que me motivaba, mis intereses y los profesionales en los que me fijaba. Entonces tuve la suerte de poder asistir a Generación ESIC, un evento que me ayudó a darme cuenta de que este de verdad era mi sitio. Me gustaba todo lo que me estaban contando. Poder ver a estos profesionales fue un paso más en mi camino.

¿Cómo conociste Generación ESIC?

Tenía ESIC muy presente gracias a una persona referente cerca de mi entorno, que sí que estudiaba en ESIC justo la carrera que yo estoy haciendo ahora. Poco a poco fui siguiendo su trayectoria.

¿Y por qué os decidisteis ir al evento?

Yo estaba en primero de Bachillerato sin saber hacia dónde tirar. Tenía por ejemplo amigas que querían Derecho y ADE, pero decidimos ir al evento un poco por mí. En el momento en el que entramos allí flipábamos, era todo alucinante, no te esperas nada de lo que ves, ya no solo el auditorio que es enorme, sino cada punto en los que te van impactando.

¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la jornada?

Es una cosa detrás de otra que te lleva a despertar inquietudes y motivaciones. Más en mi caso, que me estaba gustando ese mundo. Un ejemplo que se me quedó marcado fue el de una profesional de 21 Bottons, en cuya ponencia plasmó su agenda diaria para contarnos cómo se desarrollaba su día a día. De esa forma te podías sentir identificada y proyectar para ti ese futuro.

Ahora estás colaborando en el próximo evento de Generación ESIC. ¿Te está interesando la experiencia?

Sí, me siento muy orgullosa, vine a Generación ESIC con 17 años y jamás hubiera pensado que podría volver tres años después siendo parte de la organización. Al final no es una jornada sin más que hacemos en la universidad, sino que es algo de grandes dimensiones. Además, el hecho de participar en algo que tanto me tocó cuando era joven también es para mi importante como experiencia laboral.

¿Quiénes deberían asistir al evento?

Aconsejaría a los jóvenes entre 16 y 20 años, especialmente a aquellos jóvenes que se encuentren en esa etapa de no saber muy bien qué carrera estudiar y dónde materializar sus inquietudes y motivaciones. Incluso aunque tengan claro estudiar cosas como Marketing, Empresa o Publicada, les animo a que vayan, porque estarán más cerca del mundillo del que formarán parte.