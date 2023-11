Ariane Matiakh, una de les batutes amb major projecció internacional de l’actualitat, debutarà hui amb l’Orquestra de València, per a dirigir a la Sala Iturbi del Palau de la Música de València, a les 19:30 hores, un programa que abasta des del romanticisme alemany fins al neoromanticisme francés del segle XX. D’esta manera es podrà escoltar «Vers la voûte étoilée, op. 129» del compositor parisenc Charles Koechlin; el «Concert per a piano núm. 1» de Felix Mendelssohn, interpretat pel concertista Saleem Ashkar i les suites 1 i 2 de «Bacchus et Ariane», op. 43 d’Albert Roussel.

El director del Palau, Vicente Llimerá destaca que la directora francesa «és reconeguda per la seua trajectòria internacional, com també la participació del destacat pianista Saleem Ashkar, en un programa que inclou la primera interpretació a Espanya de «Vers la voûte étoilée» de Charles Koechlin. Un viatge a llocs llunyans D’esta manera, el programa començarà amb l’obra de Koechlin, dedicada a l’astrònom francés Camille Flammarion, els esborranys inicials dels quals daten del 1923, i que conté elements compositius que recorden a Mahler i inclús a Beethoven. El mateix compositor va fer el comentari inèdit sobre la peça dient que «este és un viatge a llocs molt llunyans, allunyats de la Terra, però no allunyats del sentiment humà». Li seguirà el Concert per a piano núm. 1 de Felix Mendelssohn, dedicat a Delphine von Schauroth, una encantadora i jove pianista, de qui el compositor alemany estava profundament enamorat. Es tracta d’una obra que requerix per part del solista d’un ampli domini de la tècnica i profunda musicalitat. Finalment, «Bacchus et Ariane», l’obra més coneguda de Roussel, és un ballet estrenat en 1931, i sens dubte una de les millors obres de la música europea d’entreguerres. Versatilitat, musicalitat i precisió tècnica Ariane Matiakh és coneguda per la seua versatilitat, musicalitat i precisió tècnica, però sobretot naturalitat i passió; i ha doirigit en Montpeller, París, Berlín Viena, Toulouse, Liverpool i Rotterdam, entre altres. Per la seua part, Saleem Ashkar va debutar al Carnegie Hall als 22 anys, i ha actuat a Viena, Londres, Berlín i Concertgebouw. És director artístic de l’Orquestra de Cambra de Galilea, formada per joves músics per a fomentar la col·laboració entre les comunitats àrab i jueva d’Israel.