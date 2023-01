La Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud organiza unas jornadas sobre transparencia y gobierno abierto dentro del proyecto europeo "Have Your Say", del que forma parte este miércoles 18 y jueves 19 de enero en el Salón de Plenos de la Mancomunitat de l’Horta Sud a partir de las 10.00 horas. La Mancomunitat recibe la visita de los socios del proyecto desde Alemania, Polonia, Bulgaria y Croacia.

Este miércoles, la jornada inaugurará el proyecto europeo con la presencia de José Cabanes, presidente de la Mancomunitat Horta Sud; Juanjo Frasquet, responsable de proyectos europeos de la mancomunidad; Bartolomé Nofuentes consejero de fondos europeos de la Generalitat Valenciana. La Mancomunitat de l’Horta Sud inaugura su sede permanente en Bruselas Seguidamente, tendrá lugar un taller sobre las actividades de participación ciudadana durante la pandemia y se presentarán distintas iniciativas europeas. Por la tarde, varias asociaciones debatirán sobre la aplicación de los ODS, la Agenda 2030 y la educación y sensibilización de las nuevas tecnologías con la presencia de varias entidades, entre ellas la Fundació Horta Sud. El jueves, por otra parte, habrá una presentación sobre transparencia y gobierno abierto con compañías privadas y asociaciones. Seguidamente se visitará el museo comarcal y la Albufera de València.