La Deutsche Oper Berlin actuará en Alcàsser

El Centre Cultural de Alcàsser acogerá el sábado 18 de febrero a las 19:00 horas un concierto de solistas de la Deutsche Oper Berlin. El quinteto de cuerda y viento Idyll Ensemble ofrecerá un programa de primer nivel bajo la dirección de su director titular, el valenciano Juan Pechuán.

Cristina Lucendo, concejala de Cultura de Alcàsser, ha explicado que «es todo un lujo contar con este quinteto internacional en nuestra localidad, con diez intérpretes jóvenes que tienen un gran talento y pasión por la música, como muestran sobre el escenario».

En concreto, Idyll Ensemble nace en 2020 bajo la iniciativa de su director titular, el oboista valenciano Juan Pechuán Ramírez, y gracias al apoyo de su mentor, el maestro Cristóbal Soler. El grupo consta de un doble quinteto de cuerda y viento con piano y está formado por diez jóvenes miembros de la Deutsche Oper Berlin, la mayoría de ellos solistas en dicha orquesta.

Gracias a la pasión por la música de sus integrantes y a las ganas de hacer música en pequeño formato y llevarla al público, estos diez solistas deciden unirse para interpretar grandes obras del repertorio sinfónico y lírico arreglado para la formación, así como repertorio original para ensemble instrumental y orquesta de cámara, abarcando desde el Barroco hasta la música del siglo XXI.

«Alcàsser ofrece una vez más una cita cultural en mayúsculas, apostando por artistas valencianos e internacionales, sin necesidad de salir del municipio para disfrutar de ocio de calidad», ha valorado la alcaldesa de Alcàsser, Eva Zamora.

Mozart y Beethoven

La formación de solistas de la Deutsche Oper Berlin interpretará ‘Le nocce di Figaro-Overture’ de Wolfgang Amadeus Mozart, el ‘Piano Concerto no. 23 in A Dur K. 488’, también de Mozart, y la ‘Symphony no. 1 in C Dur op. 21’ de Ludwig van Beethoven.

Todas las piezas son arreglos de Juan Pechuán, que actualmente combina sus estudios de dirección con Cristóbal Soler y Sir Donald Runnicles con su plaza de oboe solista en la Deutsche Oper Berlin y con la dirección de la orquesta de cámara Idyll Ensemble.

Asimismo, el concierto contará también con el acompañamiento al piano de Kayoko Kobayashi, premiada en numerosos concursos nacionales e internacionales. Desde hace años, Kobayashi trabaja como pedagoga en Berlín y realiza regularmente conciertos como solista y pianista acompañante de distintos instrumentos de viento y cuerda en Japón, Europa y Estados Unidos.