El diputado autonómico en les Corts Valencianes y miembro de la comisión de cultura por el Partido Popular, Luis Martínez ha visitado este viernes los terrenos donde se encuentra el yacimiento romado de Aldaia donde se halló el Baco. Como publicó Levante-EMV, el PP denunció que Ereta dels Morosse ha convertido en un vertedero. Por ello, el diputado se ha desplazado allí junto al candidato a la alcaldía de Aldaia por el PP, Jesús Molins y el propietario de los terrenos.

Tras la visita de este viernes y según fuentes de toda solvencia, el diputado formulará en les Corts preguntas sobre el tema y exigirá al gobierno autonómico que también responda ante la degradación del espacio.

Por su parte, el alcaldable del PP en Aldaia, Jesús Molins, ha explicado a este periódico que exigirá información sobre el estudio arqueológico que pidieron hace tres años. En cualquier caso, dicen, "estudiamos de qué manera podemos obligar al ayuntamiento a hacer un estudio de georrádar para delimitar la zona del yacimiento".

Tras destapar el PP el estado en el que se encontraba este enclave patrimonial, en un primer momento el equipo de gobierno local alegó que no se podía intervenir en los terrenos porque eran privados, aunque días después Patrimonio, dentro de la Conselleria de Cultura, aclaró que "en base al artículo 60 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, para autorizar la realización de actuaciones como prospecciones, que no afectan a las facultades inherentes a la propiedad, no es necesaria la conformidad del propietario».

Fue entonces cuando el ejecutivo local afirmó que pedirá permiso al Consell para iniciar las prospecciones y estudiará la compra de los terrenos, pues el propietario señaló que él estaría dispuesto a venderlos al ayuntamiento, pero no ha recibido ninguna oferta. Hace unos días, la Fiscalía pidió públicamente informes al ayuntamiento sobre el estado del yacimiento, donde entre finales del siglo XIX y principios del XX se encontró el emblemático Baco.