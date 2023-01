La dirección general de Patrimonio de la Conselleria de Cultura se ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Aldaia en el conflicto que se ha generado con el yacimiento romano, Ereta dels Moros, situado en la zona del Pont dels Cavalls, a raíz de la denuncia del Partido Popular porque el espacio se ha convertido en un gran vertedero.

El PP denunció el «abandono» de una zona donde, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se encontró el emblemático Baco de Aldaia, que actualmente está en el Museo Nacional de Arqueología, en Madrid. Y este partido también reclamó la puesta en valor de este lugar, de forma que sea un recurso pedagógico para la comunidad escolar y se difunda también entre la población.

Fuentes del departamento que dirige Carmen Amoraga explicaron que están en contacto ya con el Ayuntamiento de Aldaia «para dar una solución al yacimiento de Ereta del Moro». Aunque el consistorio impulsó al inicio del mandato un plan para ponerlo en valor e incluso firmó un convenio con la Universidad Politécnica de València por el que se estableció que trabajaría en el caso un equipo multidisciplinar, los diversos trabajos de prospecciones y catas previstos no se han realizado.

Aldaia podría excavar el yacimiento romano donde se encontró el Baco sin permiso de la propiedad

La primera acción debía ser para perimetrar con mayor exactitud el yacimiento, ya que la superficie que ocupaba en su día se calcula que es mayor que la parcela donde se halló el Baco. Pero fuentes del gobierno local han argumentado estos días que no se han podido ejecutar los trabajos en cuatro años porque los propietarios de las dos parcelas colindantes a la principal nunca ha dado permiso para actuar allí, ni tan siquiera para pasar un georrádar, como tampoco está abierta a la venta del suelo.

No obstante, la Conselleria de Cultura ha dejado claro que, en base al artículo 60 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, «para autorizar la realización de actuaciones como prospecciones, que no afectan a las facultades inherentes a la propiedad, no es necesaria la conformidad del propietario». En la misma normativa, el artículo 61 establece además que «la Conselleria de Cultura o el ayuntamiento pueden realizar actuaciones arqueológicas en cualquier lugar que se conozca la existencia de restos arqueológicos, ajustándose al principio de menor perjuicio para los particulares».

El PP contacta con la propiedad para explorar la posible venta

Tras conocer las supuestas dificultades que el Ayuntamiento de Aldaia tiene, desde hace años, con la propiedad de los terrenos donde está el yacimiento romano, tanto para intervenir como para una posible compra, el Partido Popular ha contactado con el principal dueño. «Si lamentable es tener abandonado el yacimiento y su entorno, más lamentable aun es mentir», manifiesta el candidato a la alcaldía, Jesús Molins, ya que asegura que «el propietario se muestra predispuesto a negociar la venta pero dice que el ayuntamiento nunca ha llegado a hacerle una oferta». De hecho, este vecino está actualmente «en negociaciones con otros interesados para vender los terrenos» por lo que «es el momento de que ‘L’Ereta del Moros’, pase a ser pública», según el PP. Molins indica, en la zona, los sillares quedan interrumpidos por el muro de un bancal del campo colindante por lo que «si se siguiera excavando se encontraría muchos más sillares de la antigua villa».

Respecto al futuro del Baco, que se exhibe en el Museo Nacional de Arqueología, aunque existe una vieja aspiración para que vuelva a Aldaia, fuentes municipales explicaron a Levante-EMV que la dirección de la institución bloquea incluso una posible cesión temporal desde hace décadas.

«Vinieron hace tres años»

Por su parte, fuentes de la Diputació de València, que dispone de un prestigioso servicio de arqueología, responsable de las principales intervenciones en yacimientos de la provincia, han explicado que representantes del Ayuntamiento de Aldaia plantearon hace más de tres años una posible actuación en Ereta dels Moros.

«El equipo responsable del servicio les indicó unas pautas y les pidió un informe sobre la situación en la que se encontraba el yacimiento, la relación de museos donde estaban las piezas que de allí se extrajeron y los planes municipales para este espacio», explican en la Diputació. «Pero ese informe no llegó nunca, por lo que no hemos intervenido en ningún sentido, ni hemos podido continuar el asesoramiento», añaden.

No obstante, la corporación provincial sigue abierta a ayudar al consistorio «si lo solicita» tanto desde el punto de vista técnico como con algún tipo de ayudas que se podrían habilitar.