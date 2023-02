Comprometido con la ciudadanía y pensando siempre en avanzar y en ayudarla en todo lo que esté en su mano, el Ayuntamiento de Burjassot, desde el área de Servicios Municipales, dirigida por Manuel Pérez Menero, va a mejorar el paso de las personas invidentes por diferentes semáforos del municipio.

El objetivo es que las personas con algún tipo de discapacidad visual tengan seguridad y facilidad en el cruce de diversos semáforos peatonales. Para ello, se van a instalar unos módulos, homologados por la ONCE, con funciones de conexión por bluetooth al teléfono móvil y radio frecuencia a través de usos por mandos a distancia.

Este sistema permitirá que el invidente solicite el poder pasar, ya sea con un transmisor, en este caso su propio teléfono móvil, o bien a través de un pulsador. Con ello, habrá una señal acústica que le permitirá cruzar el paso de peatones de forma segura. Dicho pulsador se podrá solicitar en el Ayuntamiento de Burjassot una vez instalados los módulos.

En una primera actuación, se van a instalar los citados módulos en los semáforos situados en los cruces de la c/ Blasco Ibáñez con la Plaza Baltasar Mallent, de la c/ Pintor Goya, en el semáforo que va desde el Parque de La Granja hacia el Mercado Municipal, en la c/ Profesor Enrique Tierno Galván, junto al colegio de La Natividad y en la c/ Blasco Ibáñez a la altura de la calle Pintor Pinazo.

Asimismo, desde el área de Servicios Municipales se está trabajando ya para que el próximo semáforo que cuente con los citados módulos sea el ubicado a la entrada de Burjassot desde la CV-35, también en la calle Profesor Enrique Tierno Galván.

Con esta acción, Burjassot continúa trabajando para eliminar, en todo lo posible, las barreras arquitectónicas del municipio, mejorando con ello su accesibilidad.