Guerra contra el coche para acudir al trabajo. La Entidad de Gestión y Modernización Fuente del Jarro ha iniciado una campaña de difusión entre sus asociados para animarlos a implicarse en la movilidad de sus trabajadores, incentivando el uso de vehículos alternativos al coche particular. Desde la EGM se está difundiendo en las empresas toda la información disponible sobre horarios de metro, autobús y alquiler de motos eléctricas, entre otras informaciones tendentes a favorecer la movilidad sostenible.

Según datos de un estudio realizado en 2022, Fuente del Jarro recibe cada día más de 8.000 personas, que suman en torno a 20.000 desplazamientos. De ellos el 91,4% se realizan mediante coche particular o de empresa, con una tasa de ocupación por vehículo de 1,02 personas, mientras que un 3,5% lo hace en motocicleta. Apenas el 3% utiliza el metro o el bus lanzadera y quienes acuden en bicicleta, patinete o a pie representan sólo el 1,7% de los desplazamientos.

Para la EGM Fuente del Jarro, que no duda en reclamar a las administraciones públicas el desarrollo de infraestructuras necesarias como la ejecución de la doble vía de metro para mejorar la frecuencia, la semaforización inteligente de la rotonda principal de acceso al área empresarial o la ejecución de un segundo túnel, “también es preciso que desde las empresas se tome constancia de que hay que estimular que los trabajadores usen fórmulas alternativas al coche privado”.

En este sentido, tanto desde la propia empresa como a través de una consultoría que desarrolle planes de transporte, se pueden poner en práctica programas internos que favorezcan a los trabajadores que usen los medios de transporte público, opten por la fórmula del vehículo compartido o fomenten el teletrabajo.

El presidente de la EGM Fuente del Jarro, Santiago Salvador, recalcó que “aún a la espera de la mejora de la frecuencia del metro, Fuente del Jarro es un área empresarial privilegiada por contar con este servicio, así como con el bus lanzadera desde la ciudad de Valencia, mientras que el servicio de alquiler de motos eléctricas o el carril bici que cruza toda el área empresarial también son opciones seguras con las que cuentan los trabajadores”.

Además, se recuerda que incentivar la movilidad sostenible permite contribuir a los objetivos de la agenda 2030, en particular con el objetivo 11.2: “proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público” y que las empresas también pueden contribuir a la sostenibilidad mediante fórmulas imaginativas que incentiven el uso de vehículos alternativos al coche entre sus trabajadores.

Reto del Parc Tecnologic

El atasco que se produce por la masiva utilización del coche afecta también a otros poligonos de Paterna como Parc Tecnològic, que ya puso en marcha medidas para incentivar el uso del transporte público. Con motivo de la Semana de la Movilidad 2022, la EGM Parc Tecnològic Paterna animó a empleadas y empleados de las empresas a acudir a trabajar por medios que no sean el coche. La agrupación lanzó este reto con el objetivo de reducir el número de turismos que acceden al Parque para educir las emisiones de CO2.