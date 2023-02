Les obres de semipeatonalització del carrer Sant Roc de Albal avancen a bon ritme

Les obres del carrer Sant Roc de Albal estan emmarcades en la tercera fase del projecte de semipeatonalització del centre històric de la localitat amb un pressupost de 575.000 euros, i segons fonts del Departament d'Urbanisme Municipal de l'Ajuntament d'Albal, els treballs mantenen el ritme marcat. L'enginyer municipal Oscar González ha explicat que, actualment, se centren en la pavimentació del carrer paral·lel al col·legi Juan Esteve Muñoz i s'estan finalitzant les instal·lacions pertinents per a assegurar el subministrament de serveis, a més de la renovació de la xarxa arterial d'aigua potable, "que també avança sense incidències", remarca.

El projecte, redactat per l'arquitecte Manuel Vila i que s'està executant en una superfície urbana de 2.245 m² està previst que acabe en abril: eliminarà les barreres arquitectòniques i permetrà que esta zona poblacional siga més accessible, amplia les voreres per a facilitar el trànsit no rodat i augmenta la seguretat del veïnat, especialment al voltant del perímetre que envolta als dos centres escolars que s'ubiquen a este mateix carrer, el mencionat centre educatiu i una Escoleta Infantil.