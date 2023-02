Más de 450 cámaras velarán por garantizar la seguridad ciudadana y vial en Paterna. La localidad puso en marcha a inicios de este año un sistema de control policial pionero en la Comunitat Valenciana, -solo cuentan con él en Madrid, señala el comisario jefe-, donde aproximadamente 202 cámaras conectadas no con antena, sino a través del cable del alumbrado público, vigilan 24 horas las calles de Paterna, así como los accesos y las áreas industriales. A esas 202 cámaras, que se complementan con otro centenar de sistemas de videovigilancia interiores alcanzando las 300, en breve se añadirán otras 150. En total una inversión de 1.065.597 euros, sufragado en parte con fondos Edusi procedentes de Europa.

Dos agentes controlan continuamente en la sede policial la multipantalla donde se visionan las cámaras, que tiene controladas por sectores. Moviendo un joystick, uno de los agentes puedo hacer un zoom “capaz de poder ver con nitidez una matrícula , o ver como los conductores usan el móvil o hasta se maquillan”, señala el Comisario Principal Jefe de la Policía Local de Paterna, Rafael Mestre.

Los agentes también pueden e elegir la forma de visionado. “Algunas zonas mas conflictivas las podemos tener con pantalla más ampliada, o los accesos más transitados”. Las imágenes se quedan guardadas durante 30 días y se borran automáticamente, a no ser que sean requeridas judicialmente.

A esta amplia red de cámaras se le une las imágenes obtenidas por dos drones. “Han resultado ser herramientas muy eficaces, por ejemplo para la extinción de incendios , ya que en contacto con el jede bomberos, les permite desde el aire ver donde están los contaos de incendios para poder controlarlos, algo que desde el exterior, a pie de suelo es imposible”, explica.

Concretamente en Paterna, explica Mestre, el dron también resultó muy útil durante la celebración de la Cordà, ya que permite una imagen aérea y localizar heridos en tiempo real, en caso de que se produzcan. Paterna es una de las pocas poblaciones que cuenta con un permiso especial para sobrevolar una zona de tránsito área puesto que se encuentra próxima al Aeropuerto de Manises.

1.500 matriculas al día

La joya de la corona en este sistema de control es sin duda el sistema de detección de matrículas capaz de leer hasta 150.000 diarias. Este software cuenta con una “lista negra” de matriculas investigadas por verse inmersas en algún delito o pertenecer a coches robados , que son detectadas a tiempo real cuando entran en territorio paternero, tanto al transitar por alguna de sus calles como por las carreteras dentro de sus límites.

“Hemos conseguido esclarecer 600 hechos delictivos, no producidos aquí todos, sino en otras regiones, gracias a este sistema”, señala el comisario.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha querido dejar claro que “esto no es un gran hermano. No es un sistema para mantener vigilados a los ciudadanos sino para garantizar su seguridad. Si bien no se va a dejar de delinquir en nuestra ciudad, sí que pensamos que sabiendo que contamos con este operativo, se pensaran en hacerlo aquí y se reducirá la delincuencia”.

Control de incendios

Un apartado especual lo forman las zonas boscosas de Paterna como La Vallesa. Desde hace tiempo, este área está controlada a través del Proyecto Guardian, financiado con fondos europeos conjuntamente con el Ayuntamiento de Riba-Roja. Paterna, por su parte, también cuenta con el programa Senticnel, capaz de detectar humo en cualquier zona del bosque gracias a los sensores colocados en los árboles. además de contar con un simulador, que te permite , en caso de incendio, como va a desarrollarse teniendo en cuenta toda una serie de variantes como viento, temperatura etc: hacia qué zonas va a expandirse, qué barrios hay que desalojar primero etc

En casos extraordinarios como pueden ser los incendios, o la puesta en marcha de algún operativo especial, la jefatura cuenta con un cecopal, un centro de coordinación, donde fuerzas de seguridad y ayuntamiento establecen su plan de actuación conjunta.